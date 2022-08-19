明日戰記｜吳炫輝首做導演感猶豫：古天樂給我信心 姜皓文演電影癡有寓意

香港電影，多年來卻沒幾套科幻片。今年終於迎來由古天樂監製、聯同劉青雲和姜皓文合演的科幻動作片《明日戰記》，耗資4.5億、從籌備、拍攝到後期製作，歷時約10年，開創港片歷史的先河。在戲裡肩負拯救地球重任的姜皓文既感動又興奮，即使為了dreadlock頭造型搞到生頭瘡都覺值得。首執導演筒便挑戰高難度的特技科幻片，導演吳炫輝坦言，過程困難重重，不乏灰爆時刻，其中為了拍香港背景下的公路追逐場面，幾乎要推倒重來。片長99分鐘的每個鏡頭，可謂有血有淚。

吳炫輝先後憑《風雲II》、《鬼域》和《投名狀》三奪金像獎「最佳視覺效果」獎，首次做導演就是科幻特技大製作《明日戰記》，而且大卡士演員雲集，他坦言，「起初有猶豫，但古生(古天樂)給我很大信心。」兩人都是科幻片迷，志趣相投，他憶述08年古仔帶他參觀玩具收藏庫，「裡面已有好多好靚的IRONMAN，睇完佢話，我們唔要呢啲。」大約4至5年後，古仔落實拍攝計劃，兩人構思的機甲造型，以軍方的未來發展作方向，打造「後末世」氛圍。姜皓文加入劇組才知是極大規模的機甲片，大感驚訝，「好感動，穿上一身裝備，跟怪物對打，太太好鍾意睇科幻機甲和英雄片，我告訴她今次有份拯救地球，她比我更開心。」

香港特色 公路追逐

談到最難忘的體驗，兩人不約而同選了公路被敵方機械人追殺的壓軸戲碼。吳炫輝強調，《明日戰記》是具有香港特色的機械裝甲片，從起初建構戲裡的D16區，已經以香港為參考，公路追逐的一段戲，設計要在10至15鐘內去到目的地，從九龍城開始，由於全條繞道不夠長，就連結港島區的東區走廊，「其實我們試過在香港拍，盡量想將香港特有的建築，放入追逐的路段。我們還特地製作一部真可駕駛的裝甲車，點知上到公路才發現車速不夠快，演員都好危險，因為部車有5噸重，拍出來的畫面，根本達不到想要的水平，嗰刻好灰心。」惟有改變策略，在一個月內搭建室內雲台，安裝讓姜皓文駕駛的「裝甲車」，營造公路飛馳的反應。原本的公路取景變綠幕拍攝，姜皓文笑言，「大部分時間對著綠幕和跟空氣講對白，導演在拍之前準備了看動畫(預想動畫)，讓我們了解發生甚麼事，即使追逐戲全部空想，幾個演員在車裡空想的畫面也很一致。」