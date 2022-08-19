明日戰記｜吳炫輝首做導演感猶豫：古天樂給我信心 姜皓文演電影癡有寓意

香港電影，多年來卻沒幾套科幻片。今年終於迎來由古天樂監製、聯同劉青雲和姜皓文合演的科幻動作片《明日戰記》，耗資4.5億、從籌備、拍攝到後期製作，歷時約10年，開創港片歷史的先河。在戲裡肩負拯救地球重任的姜皓文既感動又興奮，即使為了dreadlock頭造型搞到生頭瘡都覺值得。首執導演筒便挑戰高難度的特技科幻片，導演吳炫輝坦言，過程困難重重，不乏灰爆時刻，其中為了拍香港背景下的公路追逐場面，幾乎要推倒重來。片長99分鐘的每個鏡頭，可謂有血有淚。
姜皓文拯救地球好興奮
吳炫輝先後憑《風雲II》、《鬼域》和《投名狀》三奪金像獎「最佳視覺效果」獎，首次做導演就是科幻特技大製作《明日戰記》，而且大卡士演員雲集，他坦言，「起初有猶豫，但古生(古天樂)給我很大信心。」兩人都是科幻片迷，志趣相投，他憶述08年古仔帶他參觀玩具收藏庫，「裡面已有好多好靚的IRONMAN，睇完佢話，我們唔要呢啲。」大約4至5年後，古仔落實拍攝計劃，兩人構思的機甲造型，以軍方的未來發展作方向，打造「後末世」氛圍。姜皓文加入劇組才知是極大規模的機甲片，大感驚訝，「好感動，穿上一身裝備，跟怪物對打，太太好鍾意睇科幻機甲和英雄片，我告訴她今次有份拯救地球，她比我更開心。」
花3小時特技化妝
戲裡戲外，拯救地球都要付代價。姜皓文飾演的「臭鼬」，本是空戰部隊隊員，因誤會遭古仔革退，重過平民生活，其一身dreadlock頭配皮褸、單眼、疤面、金牙的搶眼造型，雖有助入戲，但每次「裝身」都要花近3小時，拍攝期間不方便上廁所和飲食，「最辛苦是個dreadlock頭好重，每天撐著這頭都幾攰，加上現場沙塵滾滾，血管唔流通，搞到生頭瘡，返港後聽朋友介紹塗藥膏和睇醫生，都花了一段時間善後。」
拆解電影彩蛋
吳炫輝補充指，「臭鼬」是一位以賣CD維生的電影癡，「他介紹的一套電影叫《天外奪命花》(1978年)，是多年前的外國科幻片，故事講外星植物來到地球，有幕戲是他臨上車說：『地球人輸了，外星人贏晒』，我覺得幾切合我們的故事，而且有些寓意，希望將來有人拍電影時，會叫人睇《明日戰記》，這是我們科幻片的開始。」而奉命追擊空戰部隊的機械人「窮奇」、「刑天」，則參考中國傳說，「據山海經所講，牠會聽人話，但不懂分是非，就像這隻機械人，只會收指令，卻不會分辦他們(空戰部隊)是否壞人，只知要阻止和殺死他們，所以牠的動態跟野獸相似。刑天則是戰神，相對防衛力很大，火力很強。」至於來自外星的潘朵拉和神秘異形生物，則取材自日常植物、昆蟲，「潘朵拉會孵蛋，像是生物科植物，由於植物與昆蟲共存是合理，那些怪獸是異形，由很多種昆蟲合併而成。」
香港特色 公路追逐
談到最難忘的體驗，兩人不約而同選了公路被敵方機械人追殺的壓軸戲碼。吳炫輝強調，《明日戰記》是具有香港特色的機械裝甲片，從起初建構戲裡的D16區，已經以香港為參考，公路追逐的一段戲，設計要在10至15鐘內去到目的地，從九龍城開始，由於全條繞道不夠長，就連結港島區的東區走廊，「其實我們試過在香港拍，盡量想將香港特有的建築，放入追逐的路段。我們還特地製作一部真可駕駛的裝甲車，點知上到公路才發現車速不夠快，演員都好危險，因為部車有5噸重，拍出來的畫面，根本達不到想要的水平，嗰刻好灰心。」惟有改變策略，在一個月內搭建室內雲台，安裝讓姜皓文駕駛的「裝甲車」，營造公路飛馳的反應。原本的公路取景變綠幕拍攝，姜皓文笑言，「大部分時間對著綠幕和跟空氣講對白，導演在拍之前準備了看動畫(預想動畫)，讓我們了解發生甚麼事，即使追逐戲全部空想，幾個演員在車裡空想的畫面也很一致。」
跨出信心一步
《明日戰記》起用香港特技公司製作，沒有外國或前人經驗可作參考，吳炫輝坦言，拍攝過程艱辛，要闖過一個接一個的難關，「我們沒有拍科幻片的『前科』，這是第一次好認真處理，好多細節也沒有，由一張白紙開始構思。」例如做好動力裝甲，穿上身才發現關節無法活動，電腦特效配自然光變化，「拍這電影的感覺是，不斷面對困難，但仍要繼續走下去，就像這戲常講的對白：『結果係點，我哋自己決定』。」談到香港科幻片的前景，他認為觀眾難免會跟荷李活比較，但這戲令大家信心大了，「作為香港電影，這一步跨過了，可令大家考慮，科幻電影絕對可以在香港發生。」在常見的片種以外，香港也可嘗試科幻類型，姜皓文不忘補充，「現在是：嘩！原來可以咁，差距愈來愈近，我覺得全世界都留意到我們的進步。」
文：Grace 攝：李睿哲
髮型：Jove Shek 石匡竣(姜皓文)
化妝：Herry Lai Ming(姜皓文)
服裝：Bespoked by Ian Chang(姜皓文)