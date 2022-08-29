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娛樂
2022-08-29 19:38:39

明日戰記｜周日票房收600萬 古天樂拍科幻片原來同杜琪峯有關

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古天樂拉大隊到戲院謝票。

古天樂拉大隊到戲院謝票。

《明日戰記於上周四(25日)上映，截至昨日共上映4天，票房衝破2,000萬，錄得$21,711,526港元，昨日香港單日票房更達600萬港元身為電影總監製兼主演的古天樂，昨日聯同導演吳炫輝、戲中演員姜皓文、吳肇軒、胡子彤、張文傑，電影主題曲《明日之明日》主唱ANSONBEAN[email protected]COLLAR等，走訪包括海運戲院、旺角MOKOiSquare等進行謝票，感謝親身入場支持《明日戰記》的觀眾。杜琪峯更包場支持《明日戰記》，洪金寶和林雪等亦親身撐場

古天樂拉大隊到戲院謝票。 古天樂拉大隊到戲院謝票，ANSONBEAN與Winka都有份。 古天樂多謝一眾「古太」支持。 古天樂拉大隊到戲院謝票。

古天樂︰好似開演唱會咁

總監製古天樂聯同導演吳炫輝在謝票前更開香檳慶祝佳績當古仔、導演吳炫輝、姜皓文、吳肇軒、胡子彤及張文傑等，甫進入影院，影迷們已經歡呼若狂，古仔笑言：「好似開演唱會咁，好多謝大家的支持，在此謝謝這麼多位古太，希望大家喜歡這部電影，請多看幾次。」

杜琪峯一句促成港產科幻片

古仔以下一部戲《尋秦記》的武術指導來介紹「大哥大」洪金寶，他更特別鳴謝杜琪峯：「《明日戰記》的誕生或多或少都跟杜sir有關，因為他的一番說話我才開始成立自己的公司，當時不是由電影公司開始而是特效公司。一天我們去影展後食飯，他跟我說：『我們一定要製作屬於自己的香港電影，要靠特技的戲。』」當時聽後古仔都呆了一呆，心想拍戲從不用特技，但杜sir反指未來的電影必須要有特技，之後開始一步步做到今時今日，古仔誠懇地說：「多謝杜sir。」杜琪峯補充：「我的確覺得未來電影將會很多元化，尤其是在特技上的發展是無窮，銀幕上將會出現許多大家意想不到的事物。」

杜琪峯一番說話令古天樂決定拍港產科幻片。 古天樂在謝票前，與杜琪峯、導演吳炫輝開香檳慶祝佳績。 古天樂在謝票前與眾人開香檳慶祝佳績。
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