明日戰記｜周日票房收600萬 古天樂拍科幻片原來同杜琪峯有關

古天樂︰ 好似開演唱會咁

總監製古天樂聯同導演吳炫輝在謝票前更開香檳慶祝佳績。當古仔、導演吳炫輝、姜皓文、吳肇軒、胡子彤及張文傑等，甫進入影院，影迷們已經歡呼若狂，古仔笑言：「好似開演唱會咁，好多謝大家的支持，在此謝謝這麼多位古太，希望大家喜歡這部電影，請多看幾次。」

杜琪峯一句促成港產科幻片

古仔以下一部戲《尋秦記》的武術指導來介紹「大哥大」洪金寶，他更特別鳴謝杜琪峯：「《明日戰記》的誕生或多或少都跟杜sir有關，因為他的一番說話我才開始成立自己的公司，當時不是由電影公司開始而是特效公司。一天我們去影展後食飯，他跟我說：『我們一定要製作屬於自己的香港電影，要靠特技的戲。』」當時聽後古仔都呆了一呆，心想拍戲從不用特技，但杜sir反指未來的電影必須要有特技，之後開始一步步做到今時今日，古仔誠懇地說：「多謝杜sir。」杜琪峯補充：「我的確覺得未來電影將會很多元化，尤其是在特技上的發展是無窮，銀幕上將會出現許多大家意想不到的事物。」