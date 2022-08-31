明日戰記｜奧斯卡得主Douglas Smith讚不絕口 「高達之父」大河原邦男恭喜古天樂

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導的科幻特技電影《明日戰記》，在本月25 日香港正式上映，截至今日上映一星期，票房直逼3000萬港元，成為本地目前最大製作規模之作，除了獲本地觀眾支持外，更有國際級人馬齊聲力讚電影質素，當中包括有「高達之父」之稱的機甲設計師大河原邦男、《侏羅紀公園》視覺特效師Mark Dippe，以及曾參與《星球大戰》製作，並以《天煞地球反擊戰》成為第69屆奧斯卡頒獎禮最佳視覺效果得主的Douglas Smith。

大河原邦男說：「我由1972年開始從事機械設計，到現在為止已經50年了。在那個年代，由於動畫是手繪的，所以我一直在摸索一種形式，它的線條盡可能少，而且造型簡單易懂，能讓動畫師更容易理解。《明日戰記》可以運用3D和電腦特效製作出這麼精緻的機甲。可以用這種特攝作品而不是動畫，來製作這麼細緻的設計，像我這樣的動畫設計師，我真的很羨慕《明日戰記》的製作團隊。」

曾參與《未來戰士續集》及《侏羅紀公園》的視覺特效師Mark Dippe表示，《明日戰記》非常精彩，其視覺特效的規模、複雜性及野心，將作品帶到一個 全新水平，尤其是演員與電腦特效製成的機械人打鬥更是令人驚嘆。至於奧斯卡的最佳視覺效果得主Douglas Smith，亦恭喜總監製古天樂完成了這部大規模，且有挑戰性的作品，他坦言知道《明日戰記》的製作花了很多心血，而且有很多很好的動作場面包含其中。對於《明日戰記》獲三位不同範疇的大師級人馬力讚，監製古天樂表示：「多謝三位和所有觀眾的支持，自己只是做應該做的事，總要有人行第一步，開拓電影圈的更多可能性。」