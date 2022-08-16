由吳炫輝執導、古天樂監製兼主演的矚目科幻大製作新片《明日戰記》，演員陣容還有劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪，以及請來張家輝友情客串，電影已定下星期四在港上映。《明日戰記》宣傳攻勢浪接浪，為該片創作配樂的陳光榮，同時炮製出主題曲《明日之明日》，由ANSONBEAN（陳毅燊）與COLLAR成員Winka（陳泳伽）以嶄新配搭合唱，一起演繹這首集合多種音樂元素的主題曲。ANSONBEAN與Winka貴為樂壇新勢力，兩位年輕人展示出人類在面對巨大挑戰時，能團結一致及無畏無懼，鼓起勇氣將不可能變成可能。

ANSONBEAN當初知道自己獲邀為《明日戰記》唱主題曲，覺得非常榮幸和緊張，這歌曲很多高音位，對他很有挑戰性，而為了有最佳表現， ANSONBEAN在錄音前盡力練習，更與歌曲監製陳光榮緊密溝通，把練習的demo都傳給監製，被陳光榮稱讚勤力又認真。當第一次收到主題曲demo時，Winka表示：「我平時收到新歌，會先了解是甚麼曲風和種類，然後就會做功課，特別聽多些該類型的歌，但是這首歌好特別，定義不到是哪一種類型，它是為《明日戰記》度身訂造的。我錄音之前將歌曲聽了好多次，因為這首歌的情感拿捏要很到位，不是唱得很有型便可以，不可以用單一的情緒去唱出來。今次第一次和監製陳光榮合作，他給予我很大信心，給我很大自由度，與我嘗試多種不同唱法，最後唱出現在這個比較迷幻感覺重的效果。」同為本片創作配樂的歌曲監製陳光榮亦分享，因為電影中劉青雲的一句對白「我哋要繼續行落去」，造就了這首電影主題曲，副歌第一句歌詞寫的「一齊一齊 繼續行落去」，就是希望把看畢電影的感受都放進去電影主題曲之中。Winka亦深被歌詞感動：「對我來說，歌詞最深刻是『絕望下結集同路 原來能逆風去』，令我感覺到就算有時面對逆景，只要大家都有相同信念，結集了大家的力量，事情就會有可能做到，亦剛好濃縮了整套電影主要意念。這剛好和我守護的信念一樣，如我和COLLAR般，大家在這個階段要經歷不同的挑戰，只要我們都咬緊牙關，就可以一齊渡過。」《明日之明日》的MV今日正式於社交平台上線。