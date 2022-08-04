明日戰記｜打破香港電影多項之最 古天樂：CG鏡頭數量之多挑戰亞洲電影

由吳炫輝執導、古天樂擔任電影總監製及主演，加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪等合演的香港科幻電影《明日戰記》，趁上映在即，身為總監製的古仔與一眾拍檔，就跟影迷分享《明日戰記》的製作過程，對於該片是香港有史以來最具份量、最認真動用最多CG電腦特技鏡頭的科幻製作，古仔更強調：「香港未曾認認真真拍過一部很有水準的科幻片，其實我們開始去構思拍一部科幻片的時候，我們先準備好基建，有一間特技公司去支持項目，這一部科幻電影要做的鏡頭，可能是超出以往亞洲電影做的數量。」由於是空前大製作，團隊在前期先製作動畫，讓拍攝團隊及演員參考，古仔說：「我們今次拍攝不是憑空想像，先做妥前期動畫，再按着動畫去拍。」作為導演吳炫輝也認同說：「前期動畫是文字劇本不能表達，雖然很多場景都是特效處理，其實現場都搭建很多景，讓演員跑得、走得。」

花上6年時間製作

古仔深切的體會道：「這部戲所花最多的時間就是特技，第二就是故事創作方面，差不多怎樣去設計想像一個故事，都好像有人拍過，又或很像過往的創作，盡量避免成為『偽荷李活』。藉着這部戲，讓香港往後不單止是有某幾種題材，可以拍一些天馬行空的戲或科幻片，都可以做到出來。」而編劇劉浩良也心中有「數」的說：「這個故事算破了紀錄，除了機械人設計前期準備了3年，拍完這部還最少再做兩年的後期製作，面對這個故事將會是6年。」導演吳炫輝回想2008年在聚會中與古仔認識，他說：「古仔知道我做視覺特效，過了3、4年後，他決定拍這部電影。其實很難得一位演員對幻科有這樣豐富的知識，某程度上他是一名顧問，當時像積木慢慢堆砌，原來科幻片在我們香港也可以發生。《明日戰記》是我加入電影行業以來，最多電影特技的，相反問有多少個鏡頭沒有特效，相信更加容易找。大家都以鬥志去挑戰這個領域，對於拍攝組在器材上要處理這麼多效果，很多都是甚難拍。」