明日戰記｜曾俊華與妻女齊撐老友古天樂 看到敢追夢的冒險家勁感動

由古天樂擔任總監製和主演的香港首部科幻巨製《明日戰記》，在港澳票房已衝破5,000萬，電影獲全城力撐，連前香港特區財政司司長曾俊華都入場。曾俊華在社交平台上載多張與古天樂的合照，他發文表示，「睇到香港可以拍出一套場面咁浩大震撼嘅科幻片，睇到香港電影界仍然有人敢當追夢嘅冒險家，實在有一種莫明奇妙嘅感動。」同場還有曾俊華的妻子和女兒，他笑言曾太變成了古太。

曾俊華指出，早於仍在政府工作時已經認識古天樂，大讚古仔一向好熱心社會公益，但不要求成為鎂光燈焦點，經常在背後默默地為社會做事，「認識古仔愈久，你就會知道他是一個好有義氣嘅好人，尤其在香港電影業最低迷嘅時候，他出錢出力幫助電影業發展，是好值得大家尊重。」

不完美但踏出第一步

曾俊華形容《明日戰記》是古仔從影以來嘔心瀝血之作，開創香港電影史無前例的題材，以未來2055年地球污染為背景，提醒觀眾要珍惜現有一切，不要不斷破壞地球環境。他直言，「以香港首套大型科幻片來說，即使有啲細節不完美，但絶對可接受，如果冇人敢踏出第一步，就唔會有下一步，唔會有拓展新領域嘅可能。正如電影裡面一句對白所講：『個結局係點，由我哋自己決定。』」

與英女王同月同日生

他又自爆與英女王伊利沙伯二世有密切關係，他坦言在英女王八十年代訪港期間，沒機會近距離接觸這位「香港人集體回憶」的重要人物，但原來他與英女王同月同日生，對方會人民和國家鞠躬盡瘁，奉獻一生，令他非常佩服。