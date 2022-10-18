明日戰記｜票房衝破7300萬 古天樂宣布與「高達之父」大河原邦男合作

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串的《明日戰記》，累積票房已衝破7,300萬港元，昨日(17日)古仔於謝票時公布好消息，他解釋上周未有出席謝票，主因是飛往日本跟不同的單位洽談，其中包括「高達之父」大河原邦男老師見面，有望合作開創全新機甲世界，他說：「今次主要為『天下一』未來10至20年合作計劃發展去跟不同單位開會見面，其中一樣係希望可以創造一個機甲世界，跟大河原老師合作出漫畫，至於會否拍成電影仍言之尚早。成個10至20年計不只機甲，科幻片世界可以很大，有不同元素。」

獲頒「亞洲影壇傑出成就獎」

此外，《明日戰記》早前獲邀作為英國《倫敦東亞電影節》的閉幕電影，身為電影總監製的古仔更獲頒「亞洲影壇傑出成就獎」，以表揚他對亞洲影壇的貢獻。古仔將於月底赴英領獎及出席閉幕禮，目前已跟主辦單位商量加場，倘若反應熱烈更會安排粉絲特別場，希望更多人認識香港製作的首部科幻片。

與家人木口木面慶生日

謝票當日適逢是古仔農曆生日，麥當奴包場給員工的觀影活動上，全場大合唱生日歌，古仔表示生日願望最重要身體健康，今年跟以往一樣會回家食飯，他笑言：「都係一家人木口木面影張相，不嬲都好似愛登士家庭一樣，這是傳統不能打破。」