明日戰記｜票房衝破8300萬 首播絕密機甲戲《天梯》測試片

電影《明日戰記》昨日於中環海濱舉辦「 The Finale & The Future」《明日戰記》 完美謝幕戶外放映會，監製兼領銜主演的古天樂、導演吳炫輝、劉青雲，姜皓文、胡子彤、朱鑑然、張文傑、羅浩銘、吳肇軒、陳毅燊(ANSONBEAN）、陳泳伽[email protected]等都有現身，並宣布票房衝破8300萬。

儀式開始之前，ANSONBEAN和Winka獻唱電影主題曲《明日之明日》，及後古天樂、吳炫輝、劉青雲、姜皓文在台上接受訪問，導演率先表示學習到很多，由電影面世到謝票大家都好努力並肩走下去，姜皓文續指：「遇上一個好角色實屬難得，我遇到了，謝謝老闆。」另外青雲笑指不知道原來有這麼多小朋友入場支持，他：「今日所有的一切都只是個開始，還有很多要繼續去開展，所以都要靠大家去堅持。」古仔表示相當同意：「就如青雲所說，《明日戰記》只是個開始，只是做科幻片的第一步，還會陸續不同的科幻片出現，經過今次之後，答應大家會好好汲取經驗，做得更加好。」

最後戶外放映會中釋出一條絕密片段，古仔表示：「大家不要以為是《明日戰記》的續集，其實是完全無關的事，是另一套電影《天梯》的測試片，目前正在籌備中，希望大家拭目以待。」