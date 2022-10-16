明日戰記︱衝破7200萬票房 謝君豪 張文傑接力謝票

古天樂總監製/主演的《明日戰記》，上映第八周，票房累積已衝破7,200萬港元，而且電影宣傳步伐從未停下，不但租下位於尖沙咀天星碼頭的超搶眼巨型屏幕，播放前傳動畫宣傳片段，有份主演的謝君豪、張文傑則接力謝票，感謝影迷支持。《明日戰記》又於環保團體綠惜地球的特別場中，送上紀念禮物。因為早前導演吳炫輝，曾與綠惜地球董事梁榮武聯合舉辦網上論壇，詳談《明日戰記》中的世界觀，還有跟現今世代氣候的相關之處。

早前電影公司網上發布了一段電影刪剪片段，當中君豪飾演的蒼松博士慨嘆人類整病地球後，只是建了一大堆「金魚缸」(戲中的大型溫室——天幕)來困住自己，所以在特別場次中，謝君豪、張文傑與梁榮武交換紀念品時，兩人送出金魚缸予對方，提醒大家要愛惜地球，做好自身環保工作。

問到謝君豪和張文傑平時會做甚麼環保工作時，謝君豪說：「從基本生活開始入手，較容易就是減少開冷氣，快將要冬天大家都不會開冷氣，夏天就可以減少開。而且冷氣會令人身體產生較多病痛，少開冷氣、對身體好點、愛護地球。」張文傑就講到：「我會減少用膠袋，外出買餸和其他物件都會自備購物袋，可以跟大家分享一個好方法，因為我很喜歡購物，所以會買一個好靚的環保袋帶出街，的確是個不錯的方法。」