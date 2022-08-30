明日戰記︱銅鑼灣搞展覽 ANSONBEAN孖Winka@COLLAR入場率先睇

古天樂擔任總監製兼主演的賣座新片《明日戰記》，由吳炫輝執導，還有劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪等參與演出。這部科幻大製作是古天樂製作多年的心血結晶，電影票房昨天已累積2470萬港元，今日踏入開畫的第6天，截至中午12時，單日暫時已收逾135萬港元，總票房已破2600萬，成績驕人。
Winka：不可思議
為滿足廣大影迷，天下一電影發行公司由即日起至9月14日，會在銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫AMAZ舉行《明日戰記》電影展覽，為電影唱出主題曲《明日之明日》的ANSONBEAN與COLLAR成員Winka，獲安排率先到場參觀多個展覽打卡位。ANSONBEAN及Winka第一次見到電影中出現過的戲服及道具大叫興奮，Winka分享：「今日現場見到電影入面出現過的道具同戲服覺得好不可思議，我冇想過電影公司妥善地保存着戲中嘅重要道具，更有機會近距離看到古天樂先生所穿着嘅裝甲同槍。我今日一直影相都唔捨得放下道具槍啊！」
ANSONBEAN最愛「基因子彈」
ANSONBEAN更表示：「頭先親身見到『基因子彈』做得很仔細，係整個展覽中我最喜愛嘅展品。實物拍攝時用嘅槍十分迫真及有重量，感受到當時演員如果着住裝甲再拎住槍，一定十分吃力。剛才我們拎住槍影相，都覺得自己即刻入戲，成為了一份子！」是次展覽以電影內容為主題，展出部份拍攝時使用之戲服及道具，當中有不少讓參觀者「打卡」的擺設，例如幾個主要角色的戲服，泰來（古天樂飾）的26號動力重裝甲配件、基因子彈箱、H8炸彈等，並有視覺藝術家利志達為電影繪製之故事板及手繪版海報，更有以6萬多粒Lego、歷時兩個月去設計及砌出的樂高1:1動力重裝甲。
主辦單位希望藉着這次展覽，向大眾展示更多關於《明日戰記》的點滴，現場展示的《明日戰記》的實物道具製作精細，能感受到團隊如何跨越重重艱難，製作到屬於香港的最大規模科幻電影，就如電影中的主角們，他們有同樣的初心，不放棄、打不死，要守着對別人及對自己的承諾，他們共同相信可以跨越所謂「不可能」的目標。