明日戰記︱銅鑼灣搞展覽 ANSONBEAN孖Winka@COLLAR入場率先睇

古天樂擔任總監製兼主演的賣座新片《明日戰記》，由吳炫輝執導，還有劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪等參與演出。這部科幻大製作是古天樂製作多年的心血結晶，電影票房昨天已累積2470萬港元，今日踏入開畫的第6天，截至中午12時，單日暫時已收逾135萬港元，總票房已破2600萬，成績驕人。

Winka：不可思議

為滿足廣大影迷，天下一電影發行公司由即日起至9月14日，會在銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地庫AMAZ舉行《明日戰記》電影展覽，為電影唱出主題曲《明日之明日》的ANSONBEAN與COLLAR成員Winka，獲安排率先到場參觀多個展覽打卡位。ANSONBEAN及Winka第一次見到電影中出現過的戲服及道具大叫興奮，Winka分享：「今日現場見到電影入面出現過的道具同戲服覺得好不可思議，我冇想過電影公司妥善地保存着戲中嘅重要道具，更有機會近距離看到古天樂先生所穿着嘅裝甲同槍。我今日一直影相都唔捨得放下道具槍啊！」