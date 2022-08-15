明日戰記｜香港網民發起撐古天樂行動 杜汶澤雲海柳俊江出po力推

古天樂耗資4.5億港元製作的香港首部科幻動作片《明日戰記》，於8月5日在內地率先上映。古天樂為了這部電影可說是花盡心血，更馬不停蹄的出席大大小小活動，甚至直播帶貨。惟電影竟不敵早一星期上畫的國產喜劇《獨行月球》，票房至今不足4億元人民幣。由於多個城市戲院因疫情未有開門，就算有開門的戲院也盡量讓《獨行月球》播放，加上大陸網民又不停踩《明日戰記》不及《獨行月球》，間接影響《明日戰記》票房。今日古仔將在尖沙咀出席《明日戰記》宣傳活動。

渾水︰ 值得香港人支持 連日來香港網民發起撐古天樂行動，表示會購票支持他，認為古仔過去不遺餘力推動香港電影，今次亦是創香港先河，讓大家得知香港也有能力做出國際水平的科幻片。近日有不少名人在專頁開po表示會入場支持，其中財經專欄作家「渾水」自言沒看過優先場，但眼見香港有一個傻佬願意掉出4.5億元拍科幻片，已經值得香港人支持。 杜汶澤︰ 姓古的曾經救過多少人 身在台灣的杜汶澤留言︰「當古天樂需要別人支持的時候，你可能會覺得願意幫忙的人只想拍馬屁，你會這樣想，那只是因為你不清楚姓古的這個人，曾經救過多少人……」時事評論員鄭立留言回覆阿澤說︰「大家入場支持可能只是損失了一張戲票，但失去一個願意投資冒險的人，就損失巨大。」