明日戰記 | Netflix上架即由好評變被網民狠批：對白好老尷

由古天樂監製及主演嘅華語科幻動作電影《明日戰記》，雲集劉青雲、張家輝、劉嘉玲、姜皓文、謝君豪等一班好戲之人及張家輝友情客串。除咗有一班好演員，更加耗資咗逾4.5億港元製作，包括沿用香港本土設計師、道具及後期製作等等。《明日戰記》喺香港票房神話，累積票房高達8100萬港元，成為香港影史上最賣座華語片，叫好又叫座。近日《明日戰記》已經喺Netflix全球上架，電影再一次成為網民熱門討論話題，不過電影竟然由好評不斷變成被網民狠批兼瘋狂負評。

《明日戰記》喺今年8月上映時，唔少觀眾睇完都大讚CG特效出色、古仔有下苦功及由頭緊張到尾等等。電影今日終於喺Netflix全球上架，電影竟然由好評不斷變成被網民狠批兼瘋狂負評，例如「《明日戰記》正正反映香港編導多年黎實力薄弱嘅事實，希望《後日戰記》會拍得好D」、「我好努力咁堅持睇晒，對白好老尷...聽到好辛苦...唔知想點咁，大陸人好多，睇口型同配音就知」、「啲廣東話對白直接讀稿咁，毫冇感情，又讀得特別慢，唔通大陸市場鍾意呢個tune？劉嘉玲仲歪晒音，又係遷就大陸觀眾？」、「呢齣戲真係撐唔落，為CG 而CG，劇情真係睇到人反眼。」及「其實明日戰記可以製造咁多輿論真係一個奇蹟，因為橫睇掂睇都係套不折不扣嘅爛片，唔太多爭論空間，賣慘亦係一樣唔太光明磊落嘅推銷手法。」等等。

網民斥批評者「咩心理」

同時亦有網民為《明日戰記》抱不平：「真係唔明：同一套戲戲院上影（映）時都算正面好評刷刷刷，係Netflix上時咁多人彈彈彈嘅！！！咩心理！？？」 、「從無到有，古天樂先生撐起香港第一套科幻片，仲咁有水準，實在係太偉大。感激香港有你，我無付出過任何野，都可以星期六睇到咁高質的「港產片」十分感謝」及「其實明日戰記由CG、幕後班底到明星演員都係頂級，套戲係經典都無咩好拗。都未講套戲令成個香港電影業帶來唔少活力。期待後續！」等等。

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