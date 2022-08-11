明日花綺羅搭上當紅牛郎 否認拍拖辯稱只係鴨店常客

日本前AV天后明日花綺羅，近年緋聞數之不盡，最令人深刻是發生在2016年，她與尊尼事務所男團Hey！Say！JUMP成員伊野尾慧同遊新加坡，更在當地酒店泳池斷正。之後，明日花再跟EXILE主音SHOKICHI，以及森進一孻仔、My First Story主音Hiro等傳出緋聞，私生活多姿多彩。

33歲的明日花，近日再度換畫，她被雜誌《週刊文春》拍得跟當地人氣牛郎「咲人」出雙入對，而且男方更在收工後夜訪明日花的高級寓所，關係非常親密。報道指，明日花與咲人被發現6月23日晚上8時許，一同搭的士到東京一家隱世壽司店撐枱腳，原來狗仔隊當晚目標是發展地下情的山崎賢人與廣瀨鈴，卻意外地撞破明日花密會牛郎，經兩人食飽後已經10時多，明日花明顯飲至醉醺醺，Man爆搭住男方膊頭，期間兩人亦甜蜜拖手，之後就一同登上的士直抵新宿歌舞伎町，咲人先行落車，到其上班的鴨店「TOP DANDY」開工，明日花就原車返回香閨休息。事隔個半月，《週刊文春》掌握更多證據後，向多次出入明日花豪宅的咲人突擊追訪，他最近一改以往長髮，轉了skin head形象，被問到跟明日花是否交往，咲人否認情侶關係，表示大家只是朋友。至於明日花的發言人則指，明日花只是咲人效力的牛郎店常客，承認男方有去過明日花的寓所作客，但就並非男女朋友關係。