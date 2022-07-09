明珠台主持蘇頌輝海邊影全家福 愛妻晒孕肚宣布三年抱兩

44歲無綫明珠台節目主持蘇頌輝（Desmond），2008年加入TVB後主持節目《港生活．港享受》，鏡頭前官仔骨骨，現實則是個暖男爸爸，與太太林藹兒（Sophie）在2019年拉埋天窗後，翌年11月宣布誕下千金，女兒Ayla現時1歲半，Desmond昨日再次報喜，透露與Sophie再次造人成功，愛妻目前懷有第二胎。



Desmond在IG上載一家三口在海灘拍攝的全家福，Ayla錫錫媽咪孕肚，畫面相當溫馨，他更留言說︰「Beautiful wife, beautiful life. And my little baby's going to be a big sister﹗（美麗的妻子，美麗人生，還有我的小寶貝快要當大姐姐！」兩人快將三年抱兩，Desmond又叫網民猜猜今次是生仔還是生女，獲大批網民及圈中送上祝福。