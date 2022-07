明珠台主持蘇頌輝海邊影全家福 愛妻晒孕肚宣布三年抱兩

44歲無綫明珠台節目主持蘇頌輝(Desmond),2008年加入TVB後主持節目《港生活.港享受》,鏡頭前官仔骨骨,現實則是個暖男爸爸,與太太林藹兒(Sophie)在2019年拉埋天窗後,翌年11月宣布誕下千金,女兒Ayla現時1歲半,Desmond昨日再次報喜,透露與Sophie再次造人成功,愛妻目前懷有第二胎。



Desmond在IG上載一家三口在海灘拍攝的全家福,Ayla錫錫媽咪孕肚,畫面相當溫馨,他更留言說︰「Beautiful wife, beautiful life. And my little baby's going to be a big sister﹗(美麗的妻子,美麗人生,還有我的小寶貝快要當大姐姐!」兩人快將三年抱兩,Desmond又叫網民猜猜今次是生仔還是生女,獲大批網民及圈中送上祝福。