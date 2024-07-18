昔日童星眨眼已經30歲 「蔥頭」丘梓謙演《反黑英雄》狂操朱古力肌

丘梓謙近年參演多套TVB劇集，包括在《愛·回家之開心速遞》中扮演蔥頭一角為人認識。丘梓謙今年踏入30歲，他為《反黑英雄》飾演被誤會是殺人兇手的阿占，昨晚一集，丘梓謙上演一場逃亡戲份，「蔥頭」施展「極速傳說」，由街頭跑上天台、再由後巷跑至食店，之後走入廚房後兼跑去另一條後巷，相當跑得。「蔥頭」昨晚又不斷拳來腳往，最刺激是由於不斷轉換打鬥對手及場景，「蔥頭」為了反抗就地取材見嘢就擸，先後拿過花盆、煎Pan、火鍋、梳化、鐵櫃及大型垃圾袋作武器，最終阿占遭制服並被帶返警署，並在張振朗飾漬的賢哥幫忙下順利甩身。

逾 30 度高溫街頭喪跑

談到昨晚一連串動作場口，「蔥頭」受訪時坦言拍了頗長時間：「我估大概都拍咗七至八日，又室內又室外咁，其實跑嗰度我好有經驗，因為之前拍《爆裂點》都係跑到氣絕咁滯，嗰時仲要夏天跑，成30幾度。」對於連串考驗體力、反應及靈敏度的動作場口，「蔥頭」坦言為了向多元演員目標進發及拍出好效果，近乎九成半場口是親身上陣：「火鍋店成場戲，又反枱又衝入廚房又打人又避人，我真係全部自己親身上陣咁滯，除咗一個鏡頭因為我對腳啲筋太硬，踢得唔夠高要搵替身補替。嗰場我由上晝六點打到中午十二點幾，但前一日因為我拍另一場打戲拗到隻左手，變相嗰日打都有少少辛苦，但武指同導演有就住我，不斷設計啲 盡量畀我用右手嘅場口。其實拍到尾段我隻左手差唔多遞唔起，但我都頂埋佢，因為我想動作戲盡量自己做番。」據知，「蔥頭」稍後還有上擂台打拳戲份，本身有打拳及跳舞底的「蔥頭」，笑言打拳場口雖然比跑步更辛苦但感覺很爽，他又謂沒有為打拳場口刻意操大隻全因導演覺得要符合角色：「開拍之前劇組有話想我練體能同敏捷度，但就唔使練好大隻，佳哥話唔需要，佢話太大隻唔似𡃁仔。」故「蔥頭」到最後花了不少時間鍛鍊腹肌，結果成功操出六嚿朱古力，「蔥頭」續指由於振朗有拍攝《拳王》經驗，除了有親授如何「打得靚啲同準確啲」的秘技外，還親手為「蔥頭」綁繃帶，十分暖心，丘梓謙表示：「拳套入面嘅繃帶，兩場戲都係振朗幫我綁架，因為佢拍過好有經驗。」令人期待他在劇中的曬肌演出。