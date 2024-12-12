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娛樂
2024-12-12 13:18:58

星二代湯君耀首度開金口 馮允謙孖餅印細佬出席聖誕派對

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Jay Fung在活動上唱了自己歌曲《報復式浪漫》及聖誕歌。

Jay Fung在活動上唱了自己歌曲《報復式浪漫》及聖誕歌。

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聖誕將至，英倫香氛品牌Jo Malone London於銅鑼灣Fashion Walk全新限定店搖身一變成金光璀璨的流金聖誕舞台，並於昨日（11日）舉行《聖誕流金盛禮派對》，邀請馮允謙（Jay Fung）及湯鎮業囝囝湯君耀（Chris Tong）出席，兩人並於現場獻唱。

Jay Fung與細佬勾起童年回憶

Jay Fung唱了自己歌曲《報復式浪漫》和聖誕歌《All I want for Christmas is you》，他表示好開心可以參與今次活動，今次他與孖生細佬馮重謙（Tim）兩兄弟一齊參與活動，Jay Fung笑言：「細佬好喜歡講，我又唔鍾意講，所以好夾。我好熟悉對方，我鍾意嘅香水都差唔多，我嘅品味都好似，試過買相同嘅香水俾對方。」談到年輕時會否爭玩具，Jay Fung笑說：「我有爭，但女朋友就爭。」他又透露，由於自己的工作繁忙，聞到自己喜歡的香水味道可以令自己放鬆，在寫歌時候可以令到自己激發靈感。Jay Fung又指媽媽也有噴香水的習慣，家中儲了很多香水，所以他揀選了木味香水作為媽咪的聖誕禮物，他說：「媽咪到了這個年紀很適合用木味，我相信唔介意我咁講。至於女朋友就會送品牌的聖誕倒數日曆俾，包含不同蠟燭、護手霜，鍾意又可以噴吓香水。」Jay透露，今年聖誕節只能與女友視像見面慶祝，不過在活動中能唱歌給粉絲聽，也是幸福的事情。至於Tim，他表示久未與Jay一齊參與活動及拍攝，感覺難得、很高興，Tim今年去會土耳其、法國等地過聖誕，他說：「可以着厚衫感受聖誕氣氛，我以前屋企好注重聖誕節，以前住加拿大，在香港工作的爸爸每年都會飛過來同我一齊過聖誕，最開心一家人一齊過，感覺溫暖。

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馮允謙 馮允謙 馮允謙與弟弟馮重謙兩兄弟一齊參與活動。

湯君耀驚喜演出預告新作籌備中

湯君耀於派對上獻上第一次，首次在有觀眾的活動上公開演唱，唱出三首聖誕英文歌《Jingle Bell Rock》、Mistletoe》和Holly Jolly Christmas》。他演出完後表示：「雖然有緊張，但係都好興奮，多謝媽咪同家姐，仲有一班好朋友嚟支持，都好感動，希望嚟緊俾大家多驚喜，已經籌備當中密切期待啦！」湯君耀表示自己鍾意噴香水，在自己房間及出街都會經常噴香水，他說：「鍾意聞到香水味，在家會噴一比較清淡的香水，隆重場合就會噴特別啲、令人印象深刻的香水。」他又指聖誕節有很多活動，一半工作一半玩，而屋企沒有送聖誕禮物的傳統，但會同朋友交換聖誕禮物。

湯君耀於派對上獻上第一次 湯君耀預告新作籌備中。 馮允謙與湯君耀一同出席《聖誕流金盛禮派對》。 馮重謙（Tim）

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