星二代湯君耀首度開金口 馮允謙孖餅印細佬出席聖誕派對

聖誕將至，英倫香氛品牌Jo Malone London於銅鑼灣Fashion Walk全新限定店搖身一變成金光璀璨的流金聖誕舞台，並於昨日（11日）舉行《聖誕流金盛禮派對》，邀請馮允謙（Jay Fung）及湯鎮業囝囝湯君耀（Chris Tong）出席，兩人並於現場獻唱。

Jay Fung與細佬 勾起童年回憶

Jay Fung唱了自己歌曲《報復式浪漫》和聖誕歌《All I want for Christmas is you》，他表示好開心可以參與今次活動，今次他與孖生細佬馮重謙（Tim）兩兄弟一齊參與活動，Jay Fung笑言：「細佬好喜歡講嘢，我又唔鍾意講嘢，所以好夾。我哋好熟悉對方，我哋鍾意嘅香水都差唔多，我哋嘅品味都好似，試過買相同嘅香水俾對方。」談到年輕時會否爭玩具，Jay Fung笑說：「我哋有爭嘢，但女朋友就冇爭。」他又透露，由於自己的工作繁忙，聞到自己喜歡的香水味道可以令自己放鬆，在寫歌時候可以令到自己激發靈感。Jay Fung又指媽媽也有噴香水的習慣，家中儲了很多香水，所以他揀選了木味香水作為媽咪的聖誕禮物，他說：「媽咪到了這個年紀很適合用木味，我相信佢唔介意我咁講。至於女朋友就會送品牌的聖誕倒數日曆俾佢，包含不同蠟燭、護手霜，鍾意又可以噴吓香水。」Jay透露，今年聖誕節只能與女友視像見面慶祝，不過在活動中能夠唱歌給粉絲聽，也是幸福的事情。至於Tim，他表示久未與Jay一齊參與活動及拍攝，感覺難得、很高興，Tim今年去會土耳其、法國等地過聖誕，他說：「可以着厚衫感受聖誕氣氛，我哋以前屋企好注重聖誕節，以前住加拿大，在香港工作的爸爸每年都會飛過來同我哋一齊過聖誕，最開心一家人一齊過，感覺溫暖。」