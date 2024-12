星二代湯君耀首度開金口 馮允謙孖餅印細佬出席聖誕派對

聖誕將至,英倫香氛品牌Jo Malone London於銅鑼灣Fashion Walk全新限定店搖身一變成金光璀璨的流金聖誕舞台,並於昨日(11日)舉行《聖誕流金盛禮派對》,邀請馮允謙(Jay Fung)及湯鎮業囝囝湯君耀(Chris Tong)出席,兩人並於現場獻唱。

Jay Fung與細佬 勾起童年回憶

Jay Fung唱了自己歌曲《報復式浪漫》和聖誕歌《All I want for Christmas is you》,他表示好開心可以參與今次活動,今次他與孖生細佬馮重謙(Tim)兩兄弟一齊參與活動,Jay Fung笑言:「細佬好喜歡講嘢,我又唔鍾意講嘢,所以好夾。我哋好熟悉對方,我哋鍾意嘅香水都差唔多,我哋嘅品味都好似,試過買相同嘅香水俾對方。」談到年輕時會否爭玩具,Jay Fung笑說:「我哋有爭嘢,但女朋友就冇爭。」他又透露,由於自己的工作繁忙,聞到自己喜歡的香水味道可以令自己放鬆,在寫歌時候可以令到自己激發靈感。Jay Fung又指媽媽也有噴香水的習慣,家中儲了很多香水,所以他揀選了木味香水作為媽咪的聖誕禮物,他說:「媽咪到了這個年紀很適合用木味,我相信佢唔介意我咁講。至於女朋友就會送品牌的聖誕倒數日曆俾佢,包含不同蠟燭、護手霜,鍾意又可以噴吓香水。」Jay透露,今年聖誕節只能與女友視像見面慶祝,不過在活動中能夠唱歌給粉絲聽,也是幸福的事情。至於Tim,他表示久未與Jay一齊參與活動及拍攝,感覺難得、很高興,Tim今年去會土耳其、法國等地過聖誕,他說:「可以着厚衫感受聖誕氣氛,我哋以前屋企好注重聖誕節,以前住加拿大,在香港工作的爸爸每年都會飛過來同我哋一齊過聖誕,最開心一家人一齊過,感覺溫暖。」