星光熠熠耀保良｜派偉俊魏嘉瑩溫妮趕飛機來港 Crispy 脆樂團險缺席

《星光熠熠耀保良》剛於昨晚(2 日)於亞洲國際博覽館圓滿完成，今年大會邀請多位台灣歌手亮相，包括羅志祥、派偉俊、魏嘉瑩、溫妮、Crispy 脆樂團及恐龍的皮。由於颱風蘇拉關係，部份歌手提早到港，因而感受到十號風球的威力。 曾來港工作的電音創作男歌手小派派偉俊以一首由他作曲作詞的《最後一次心碎》和全場觀眾見面。他說今次在在場館綵排時，由日間的八號風球，到綵排完畢已改掛為十號風球的確是一種新體驗，很高興可以有這樣的機會，在現場觀眾的喝采聲下，透過自己的音樂做善事。

女唱作人 Arrow 魏嘉瑩跟木曜女神溫妮 Winni原本是1 號來港，但在31 號得知航班取消，當下立刻決定提早出發，趕在蘇拉風球到前先到香港，並於一小時內通知所有工作人員，趕搭31 號晚最後一班機，而剛結束工作的溫妮接到電話只花20分鐘打包行李，她直呼真的好緊張怕趕不上飛機。小魏不但要準備自己的行李，還要立刻聯繫一幫樂手一同趕往機場，眾人第一次體會到名副其實的「趕飛機」，所幸大家提前平安抵達香港。

小魏和溫妮到港後在酒店房間看著窗外風雨漸強，首次體驗十號風球的震撼力，一整天風雨交加不斷拍打玻璃，溫妮數次想跟酒店要防風膠帶貼在玻璃上以保安全，小魏甚至因為風勢過大一度覺得酒店地板在晃，小魏表示「遇到十號風球，最重要還是大家都平安。」 對於首次參加《星光熠熠耀保良》這麼盛大的活動，兩人難掩興奮之情，得知消息時便討論要有不一樣的演出內容，特地為此次活動帶來專屬表演《問你呦》、《為你寫詩》及《喜歡我吧》的 medley ， 兩人在台上活力又有默契的演出，表演完畢後即時獲取台下全場觀眾的掌聲。

Crispy 脆樂團8號風球抵港 至於應屆金曲獎最佳演唱組合獎得主Crispy 脆樂團則表示：「因颱風關係，今早(2 日) 才能從台北飛到香港，也差點以為趕不及演出，雖然今次是在八號風球這天氣狀況下飛過來，但可以透過音樂做善事也是非常值得」。 得意二人組合「恐龍的皮」的電子搖滾曲風，配上他倆有趣的恐龍面具造型，令到大家立時拍打螢光棒為他們打氣吶喊。至於壓軸出場的保良局愛心大使舞王羅志祥也是在八號風球下飛到香港，當他只是站在台上預備便已引起全場觀眾的尖叫聲，他在六名舞蹈員伴舞下獻唱了《夠了》、《Trap Game》和《戀愛達人》，小豬的精彩表演加上全場出席藝人的善心，為今年在天公最後造美下的《星光熠熠耀保良》劃上完美句號。

Crispy 脆樂團差點以為趕不及演出。