星光路上｜張頴康諗過選香港先生 曾因揚威影展但不獲重用感灰心

張頴康日前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》訪問。入行超過20年的他一直抱住「當一個沉實演員」心態，多年來堅持不走「捷徑」、默默耕耘，終於2016年勇奪「飛躍進步男藝員」殊榮；之後逐漸受重用並於劇集《痞子殿下》、《換命真相》、《逆天奇案》等有不錯發揮機會，演技備受肯定。
他透露入行是因為中學時期一次機緣巧合下，去了劉德華(華仔)公司經理人部門面試，他笑謂當時完全被華仔「靚仔樣」分散了注意力：「第一次見佢心諗『嘩，個鼻好靚呀！』，嗰時我真係聽唔到佢講咩，因為淨係留意住佢個樣。」張頴康續指之後雖成功簽約成為華仔旗下藝人，並獲得培訓兼出歌機會，可惜卻因自己欠缺天份打消繼續闖樂壇念頭，並轉投影視圈。
入無綫由低做起
張頴康透露當年加入TVB有兩條路，一條是「捷徑」由華仔提名《香港先生選舉》，另一條是報讀藝訓班，踏實的張頴康選擇了後者：「雖然慢啲，但我做演員想從頭嚟過、踏踏實實去做。」談到辛酸史，張頴康透露入行初期雖已憑馬來西亞電影《太陽雨》登上威尼斯影展紅地氈，可惜回港後依然備受冷待，更甚是出演角色連對白也沒有：「嗰時都叫做代表香港去，之後返嚟又係做啲街坊角色，有啲難受，我冇諗過真係一、兩句對白都冇……」幸好張頴康沒有放棄，更主動積極爭取機會。
多謝麥雅緻支持追夢
張頴康在節目中大談當年如何為了家庭轉行及在拼搏過程中遇上車禍、如何因為太太麥雅緻（Angie）一句「屋企等我嚟頂」、決心返回無綫並接下《回到三國》「范根」這個讓其人生踏上轉捩點的重要角色。張頴康還會暢談多年來如何因為銀屑病（慢性皮膚疾病）身心飽受煎熬、如何靠Angie的支持及信任捱到今天。最後張頴康隔空向老婆大派愛的宣言：「冇佢就唔會有我，而家可以擁有一個家庭、可以無憂無慮地去做自己鍾意嘅嘢，都要多謝我太太。」