星光路上｜張頴康諗過選香港先生 曾因揚威影展但不獲重用感灰心

張頴康日前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》訪問。入行超過20年的他一直抱住「當一個沉實演員」心態，多年來堅持不走「捷徑」、默默耕耘，終於2016年勇奪「飛躍進步男藝員」殊榮；之後逐漸受重用並於劇集《痞子殿下》、《換命真相》、《逆天奇案》等有不錯發揮機會，演技備受肯定。

他透露入行是因為中學時期一次機緣巧合下，去了劉德華(華仔)公司經理人部門面試，他笑謂當時完全被華仔「靚仔樣」分散了注意力：「第一次見佢心諗『嘩，個鼻好靚呀！』，嗰時我真係聽唔到佢講咩，因為淨係留意住佢個樣。」張頴康續指之後雖成功簽約成為華仔旗下藝人，並獲得培訓兼出歌機會，可惜卻因自己欠缺天份打消繼續闖樂壇念頭，並轉投影視圈。