星光路上｜陳豪自覺虧欠陳茵媺 爆愛妻宣言支持老婆追夢

陳豪（阿Mo）憑台慶劇《破毒強人》勇奪視帝，日前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》主持人潘盈慧訪問，大談得獎感受和演藝路上點滴。他於2007年憑《溏心風暴》「得得地」一角成為雙料視帝，談到相隔16年再奪最佳男主角寶座，陳豪坦言心情更平靜及更有信心。

阿Mo續指雖然抱著一定信心，但在正式宣布賽果前心情仍難免戰戰兢兢，直到在太太陳茵媺（Aimee）手上接過獎項才定下來，並坦言從太太手上接過獎項份外感激：「係好special，難得由我太太頒畀我，其實最想我攞獎嗰個反而係佢。我嘅壓力係……我都想畀一個喜悅佢，但唔敢肯定畀唔畀到佢！最後宣布結果嗰吓我係開心嘅，再開心係能夠喺太太手上攞呢個獎。」 他在節目中亦不忘隔空向太太發表愛的宣言，感謝對方願意於事業黃金期時選擇結婚、為他生兒育女，並直言自覺虧欠太太：「我好支持佢出嚟拍戲，尤其小朋友開始大，想佢追求番自己夢想。」

對於再次獲得視帝，入行30年的阿Mo形容現時自己「目光不僅只在獎項上」，最重要是為自己印證了走上演戲道路是正確的，並謙稱當年得獎有運氣成份：「依家（我）能力係咪去到好高，唔係，但16年前個獎的確大過自己。係咪演得唔好，又唔係；係咪演得最好，都唔係，嗰時運氣比較好。」阿Mo憶述當年由模特兒踩入電影圈，起初其實是抱著搵錢心態「雙線」發展，後來有感當模特兒既空虛又不實在，故才專心向演戲進發。 萬事起頭難，阿Mo加入電影圈後發展並不理想、就在感到心灰意冷之際，阿Mo獲行內人提議加入TVB，並靠著努力一步一步捱到今天。阿Mo亦坦言要在娛樂圈闖出一片天，信心堅持缺一不可：「娛樂圈係好虛無嘅嘢，能夠闖出一片天空出嚟，可能係十年後、甚至廿年後（嘅事），睇你自己嘅信心同堅持到幾耐。」