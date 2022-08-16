星光路上｜黃嘉樂周五娶老婆 自爆被Samantha批評戲屎

黃嘉樂將於本周五迎娶攝影師女友Samantha，二人在香港麗思卡爾頓酒店舉行結婚晚宴，延開二十多席廣邀親友，而兄弟團名單亦隨即曝光，包括有馬國明、唐詩詠、許家傑、楊潮凱、林子善、李天翔、陳偉洪。
黃嘉樂早前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》訪問，提到自己曾被未婚妻批評演技差︰「佢話我做得好差，開頭我都嬲，但慢慢知道佢係為我好，我咪死死地氣喺佢見唔到嗰時自己練（演技）囉；同埋我係易忟憎嘅人，每次佢話我做乜咁惡時，都會幫到我改善待人接物技巧。」
黃嘉樂獲老竇支持
提到入行經過，嘉樂表示中學畢業後，本來疊埋心水做海關，但因爸爸反對改為到電訊公司工作，豈料因一次出勤到清水灣電視城藝員部整電話，憑藉殺食外型獲邀入讀藝訓班，當時嘉樂即時反應是：「乜做呢行唔係要有後台咩？」事後，經多番考慮及爸爸同意下決定投身電視圈。不過，嘉樂在電視圈打滾了近9年也未能突破「御用細佬」框框，2011年機緣巧合下轉戰內地、並在中央電視台古裝神話劇《媽祖》擔任要角。
嘉樂憶亡父眼濕濕
正當事業稍見起色，嘉樂父親卻癌病惡化，嘉樂感茫然之際，監製梁材遠邀請他回巢拍攝《守業者》，嘉樂便決定返回香港發展兼陪伴亡父走過最後的日子。提及亡父，嘉樂忍不住哽咽謂：「爸爸未過身前，我跪地同佢講唔好走，我話我（嘅事業）會好架，但結果佢都係睇唔到……我問佢有冇覺得我入錯行？佢話冇，又叫我畀心機、唔好放棄，我先可以繼續堅持到今日，所以千祈唔好再問我『做咁耐都係啲唔太緊要嘅角色，點解仲繼續做？』，因為我應承咗爸爸。」最後他亦對住鏡頭向Samantha承諾會努力工作，並希望將來能晉升男一，畫面感人。