星光路上｜黃嘉樂周五娶老婆 自爆被Samantha批評戲屎

黃嘉樂將於本周五迎娶攝影師女友Samantha，二人在香港麗思卡爾頓酒店舉行結婚晚宴，延開二十多席廣邀親友，而兄弟團名單亦隨即曝光，包括有馬國明、唐詩詠、許家傑、楊潮凱、林子善、李天翔、陳偉洪。 黃嘉樂早前接受無綫娛樂新聞台《星光路上》訪問，提到自己曾被未婚妻批評演技差︰「佢話我做得好差，開頭我都嬲，但慢慢知道佢係為我好，我咪死死地氣喺佢見唔到嗰時自己練（演技）囉；同埋我係易忟憎嘅人，每次佢話我做乜咁惡時，都會幫到我改善待人接物技巧。」

黃嘉樂獲老竇支持 提到入行經過，嘉樂表示中學畢業後，本來疊埋心水做海關，但因爸爸反對改為到電訊公司工作，豈料因一次出勤到清水灣電視城藝員部整電話，憑藉殺食外型獲邀入讀藝訓班，當時嘉樂即時反應是：「乜做呢行唔係要有後台咩？」事後，經多番考慮及爸爸同意下決定投身電視圈。不過，嘉樂在電視圈打滾了近9年也未能突破「御用細佬」框框，2011年機緣巧合下轉戰內地、並在中央電視台古裝神話劇《媽祖》擔任要角。