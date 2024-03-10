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娛樂
2024-03-10 00:40:54

星星兔孖陳慧琳MV入圍海外影展 美國聖荷西加州劇院搞首映

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星星兔孖陳慧琳MV入圍海外影展 美國聖荷西加州劇院搞首映

星星兔孖陳慧琳與天后陳慧琳合作歌曲《THE DAY WHEN WE FALL IN LOVE》，3月12日在聖荷西加州劇院首次於美國進行MV放映。

早前星星兔與天后陳慧琳合作歌曲《THE DAY WHEN WE FALL IN LOVE》的MV先後獲得多個國際音樂錄影獎項，今年再下一城，獲得奧斯卡資格認證的美國影展Cinequest邀請， 與英、美、法、日其他國家的獲選MV作品一同比拼，並於3月12日在聖荷西加州劇院首次於美國進行放映，而整個Cinequest影展為期由3月7日至3月17日，將展出38個國家的影片作品。

在全球7千多個電影節中，只有63個擁有奧斯卡資格認證，其中26個位於美國，而星星兔今次作品入選的Cinequest影展便是其中一個。除了音樂錄影帶，影展當然還有劇情片、喜劇、紀錄片、科幻片等等不同類別，讓星星兔喜出望外，因為沒想過一首只有8分鐘以內的廣東話MV可以去到美國，和一眾來自各國不同類別還有荷李活作品一起並列展出，是一個好大的肯定，回想起當初要製作這一首歌的MV時，好多人都說我們沒可能拍到。而陳慧琳（Kelly）收到呢個好消息表示：「可以令更多人接觸到廣東歌自己都好開心有份參與呢一個project，希望星星兔再下一城恭喜晒。」

星星兔今次將會和影片製作人一同遠赴美國參加影展，她說：「希望可以認識到臭味相投的電影製作人探討合作呀！其實一直好想將MV入面”星願族”的故事變成一部電影。」星星兔還表示：「不知會否有機會認識到今次都會出席影展在《怪奇物語》裏面飾演馬丁布雷南博士的Mathew Modine，我係《怪奇物語》小粉絲，希望可以一睹其風采！」

星星兔今次將會和影片製作人一同遠赴美國參加影展。 星星兔今次將會和影片製作人一同遠赴美國參加影展。 星星兔與陳慧琳合作歌曲《THE DAY WHEN WE FALL IN LOVE》的MV先後獲得多個國際音樂錄影獎項。
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