星爵御用替身猝逝 基斯柏特撰文悼念好拍檔

據《TMZ》報道，Tony McFarr的母親悲痛證實噩耗，透露兒子是在美國時間13日在家中猝逝，由於兒子平時沒有疾病，身體也很健康，故家人對他的死感到相當震驚。目前，當地法醫正在進行驗屍，真正死因尚待等待毒理學檢測結果確認。Tony McFarr近年成為基斯柏特的御用替身，曾在《銀河守護隊》及兩部《侏羅紀世界》電影中為擔任特技替身。Tony McFarr於2011年開始擔任特技演員，之後為多套荷李活電影負責特技鏡頭，2015年首次在《侏羅紀世界》擔任基斯替身，他拍攝2017年上映的《銀河守護隊2》時曾發生嚴重意外。

發文哀悼

基斯柏特得知御用替身離世消息，已在IG發了黑底白字文哀悼：「對於我的朋友、前特技替身Tony的離世感到非常悲痛，我們一起拍過幾部電影，一起打高爾夫球、飲威士忌、食雪茄，並在片場度過了無數的時光。我永遠不會忘記他的堅韌。我記得他在拍攝《銀河守護隊2》時頭部受了重創，頭上縫了好幾針，但他立即回到工作崗位，絕對是一個位硬漢，總是紳士且專業，我們會非常想念他。我為他的朋友和家人，尤其是他的女兒祈禱。」大批影迷亦對噩耗深表惋惜。