星球大戰全新原創劇《阿蘇嘉》 雙光劍絕地武士外傳故事8月起上架

星球大戰系列全新劇集《阿蘇嘉》(Star Wars: Ahsoka) 備受注目，鐵定於8月23日在Disney+獨家上架，首兩集將於同日一口氣首播！由羅莎莉奧杜臣(Rosario Dawson)主演的《阿蘇嘉》剛釋出最新預告，交代由拉斯麥斯米基辛(Lars Mikkelsen)飾演的邪惡反派索龍元師(Grand Admiral Thrawn)，試圖再次掘起，一句說話：「一日革命軍，終生革命軍」(Once a rebel, forever rebel) 激起阿蘇嘉帶領劉承羽(Natasha Liu Bordizzo)飾演的徒弟薩繽(Sabine)聯手革命軍奮力對抗，誓要阻止邪惡勢力！

全新故事、一眾新角色、加上連場打鬥對決，《阿蘇嘉》必定是充滿熱血及光劍交鋒的緊張刺激歷險。與此同時，製作團隊公開製作特輯，可以見到羅莎莉奧杜臣化妝變成阿蘇嘉的縮時片段、手持雙光劍作出打鬥訓練、劇集製作人的創作歷程等等，當中更播出一眾來自世界各地的阿蘇嘉粉絲，如何對阿蘇嘉的出現歡呼，以及對首部個人劇集即將上線的期待！