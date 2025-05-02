星級牛腩店被指阻《愛．回家》演員拍介紹片 雙方衝突搞到報警(有片)

唔少遊客趁黃金周來港，好多食店都因此大排長龍，以牛腩粉麵馳名嘅星級麵店九記牛腩，正正係唔少內地遊客心水，店外不時大排長龍。曾演出《愛·回家之開心速遞》等劇集嘅演員秦翊洺Tony，經營餐廳以外亦不時喺小紅書拍片介紹香港食店，但佢早前去九記牛腩拍攝時就同店員爆發肢體衝突，甚至搞到報警收場。

秦翊洺日前去到九記牛腩拍「探店片」，點咗「上湯牛爽腩」幾款招牌食物。秦翊洺喺片段已經提到九記出名「態度好」，而且一碗牛腩價錢要230蚊，相當驚人。後來秦翊洺試食，對牛腩讚不絕口。不過之後疑似餐廳老闆發現秦翊洺拍片，於是要求查閱內容，又提醒「唔好影我呀」，秦翊洺於是話「冇影你」。老闆之後表示「下次你哋影嘢問吓人哋俾唔俾你拍先。唔係話你哋鍾意拍就拍㗎，知唔知呀？」，秦翊洺反駁「拍攝係我地私人事，我又冇阻你做生意」，老闆重申未經同意唔可以喺店內拍攝。

事情開始變得緊張，老闆更表明已經報警，秦翊洺於是找數走人，但係離開時老闆再要求佢地刪除片段，更阻撓秦翊洺唔俾佢走。二人於是你一言我一語，甚至發生肢體碰撞。喺等候期間，秦翊嬲未見到警察到來於是離去。

秦翊洺喺片尾控訴「香港就係因為有好多咁嘅餐廳，搞到好多遊客嚟咗一次唔想再嚟第二次」。結果呢條片喺小紅書爆紅，比起秦翊洺其他片段，讚好次數簡直係增加十倍。唔少網民對同秦翊洺，但亦有人認為老闆有權捍衛自身利益，根本冇做錯。