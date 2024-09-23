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娛樂
2024-09-23 14:30:00

星野源被影射出軌！日本爆料網紅「找不到證據」刪文道歉：對不起大家

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星野源被影射出軌！日本爆料網紅「找不到證據」刪文道歉：對不起大家

星野源與新垣結衣閃電結婚，男方先前卻遭影射出軌。（圖／翻攝自X）

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網紅「滝沢ガレソ」5月份影射日本男星星野源出軌NHK女主播，隨後星野源、新垣結衣夫妻倆出面闢謠，但他仍未將爆料文刪除，日媒更指出他在尋找「不倫證據」；如今時隔4個月，他未能蒐集到相關證據，刪除文章並道歉。

43歲星野源被指搭上NHK女主播林田理沙。 新垣結衣一改低調作風，昨晚透過星野源節目發聲護夫。 星野源被影射出軌！日本爆料網紅「找不到證據」刪文道歉：對不起大家

日本情報爆料網紅道歉

日本情報爆料巨頭「滝沢ガレソ」22日在X發文，寫下「關於之前發佈的某男性藝人不倫及其所屬事務所掩蓋事件的貼文，由於未能蒐集到相關的證據，已將該貼文刪除，在此向受到困擾的各位致上歉意。」而星野源的事務所也再次發聲，表明感謝支持者的鼓勵，重申對方的指控毫無根據，呼籲不要輕信不實資訊，未來也將嚴正處理未經證實的謠言。

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星野源被影射出軌！日本爆料網紅「找不到證據」刪文道歉：對不起大家

「滝沢ガレソ」刪文並道歉。（圖／翻攝自X）

炎上系網紅

事實上，「滝沢ガレソ」5月曾爆料，有位男星與超有名的女演員合作演出電視劇後閃婚，婚後卻外遇NHK女主播，更稱經紀公司支付約10億日圓（約新台幣2.2億元）讓週刊撤掉報導，且雙方目前正在協商離婚，文中雖然並沒有直接點名，但種種跡象似乎都在影射星野源；對此，星野源及新垣結衣當時火速否認。

而日媒《週刊文春》先前就曾指出，「滝沢ガレソ（瀧澤Gareso）」是炎上系網紅，以爆料日本社會眾多內幕為主，專門揭發各種黑幕，擁有不少死忠支持者；不過，他先前爆料星野源、新垣結衣夫婦的事件疑似翻車，傳出他私下相當著急，到處詢問「哪裡有不倫的證據？」，如今時隔4個月選擇刪文並道歉。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章