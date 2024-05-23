星野源168高度食女無數 連環撻着圈中女神被轟「偽宅男」

35歲日本「國民老婆」新垣結衣近日再度傳出婚變，事關結衣BB的43歲歌手丈夫星野源被指搭上NHK女主播，疑似不倫戀女主角的林田理沙亦被揭已經離婚。對此，星野源與新垣結衣方面分別發聲明反擊相關文章，直指爆料內容失實。

星野源與新垣結衣在2021年閃婚，二人因合演2016年日劇《逃跑雖可恥但有用》結緣，身高僅168cm的星野源一直標榜「草食男」形象，身高比169cm的新垣結衣更要矮1cm，兩人拍攝《逃恥》時扮演甜蜜夫妻已被指戲假情真，不過兩人卻指是在合演2021年播出的《逃恥》特別篇才擦出愛火。網民一致認為星野源是「偽宅男」，自合作後便把新垣結衣視為獵物，兩人未交往已被揭已搬到同一大廈生活，令星野可以接近女神展開追求。