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娛樂
2024-05-23 13:01:00

星野源168高度食女無數 連環撻着圈中女神被轟「偽宅男」

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星野源168高度食女無數 連環撻着圈中女神被轟「偽宅男」

43歲星野源被指搭上NHK女主播林田理沙。

35歲日本「國民老婆」新垣結衣近日再度傳出婚變，事關結衣BB43歲歌手丈夫星野源被指搭上NHK女主播，疑似不倫戀女主角的林田理沙亦被揭已經離婚。對此，星野源與新垣結衣方面分別發聲明反擊相關文章，直指爆料內容失實。

星野源與新垣結衣在2021年閃婚，二人因合演2016年日劇《逃跑雖可恥但有用》結緣，身高僅168cm的星野源一直標榜「草食男」形象，身高比169cm的新垣結衣更要矮1cm，兩人拍攝《逃恥》時扮演甜蜜夫妻已被指戲假情真，不過兩人卻指是在合演2021年播出的《逃恥》特別篇才擦出愛火。網民一致認為星野源是「偽宅男」，自合作後便把新垣結衣視為獵物，兩人未交往已被揭已搬到同一大廈生活，令星野可以接近女神展開追求。

身高168cm的星野源，一直標榜「草食男」形象發展。

身高168cm的星野源，一直標榜「草食男」形象發展。

星野源唱而優則演，音樂才華洋溢，多年來他迷倒不少圈中女星，異性緣奇佳，情史相當豐富！早在未紅時，星野源已跟唱作天后aiko發展姊弟戀，二人戀情正備受看好之際，男方在2013年卻與合作電影《深宅家中兒子的戀愛》的女主角夏帆傳出緋聞。同年，星野源拍攝電影《Why Don't You Play in Hell?》時，再被指搭上另一女神級演員二階堂富美。其後，星野源再與女星石橋杏奈、人氣主播有働由美子曾傳出緋聞，一連串情史令他被外界封上「偽宅男」的稱號。

星野源曾與唱作天后aiko發展姊弟戀。 女星夏帆曾與星野源傳緋聞。 二階堂富美 二階堂富美 石橋杏奈 石橋杏奈
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