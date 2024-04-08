春浪音樂節｜張敬軒預告現身洪嘉豪個唱 大讚圭賢唱《隱形遊樂場》好過自己

《春浪音樂節》昨日(7日)在西九舉行第二場，有張敬軒、RubberBand及A-Lin等等歌手上場。張敬軒先後唱出《賽勒斯的愛》、《My Way》、《雪花抄》、《騷靈情歌》、《只是太愛他》及《櫻花樹下》，全場觀眾high爆。身在後台的A-Lin在受訪時，聽到軒仔上台獻唱，也難忍興奮表情，表示已經急不及待想欣賞對方的演出。不過因為是戶外騷的關係，以冬裝打扮的他在台上很快滿頭大汗。

搬近父母屋企以便照顧

他接受傳媒訪問時稱自己很少參與音樂節，希望未來多些機會，儲多些經驗。他透露因為父母來港定居，所以趁假期搬屋，現時搬近父母的地方，以便照顧。提到早前張繼聰被人認錯做張敬軒，他笑言之前在街上也經常被人叫錯名，如張繼軒、張敬聰，笑謂可以用兩舅甥組隊出道，互補不足。

圭賢版 《 隱形遊樂場 》好出色

談到早前Super Junior成員圭賢來港開騷翻唱他的《隱形遊樂場》，他大讚自己也狂重播，更評對方的表現值200分，甚至好過原唱。他表示如有機會參加當地的音樂節，會好好練習圭賢的歌曲。