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娛樂
2024-04-08 09:45:00

春浪音樂節｜張敬軒預告現身洪嘉豪個唱 大讚圭賢唱《隱形遊樂場》好過自己

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張敬軒為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝)

張敬軒為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝)

《春浪音樂節》昨日(7)在西九舉行第二場，有張敬軒、RubberBandA-Lin等等歌手上場。張敬軒先後唱出《賽勒斯的愛》、《My Way》、《雪花抄》、《騷靈情歌》、《只是太愛他》及《櫻花樹下》，全場觀眾high爆。身在後台的A-Lin在受訪時，聽到軒仔上台獻唱，也難忍興奮表情，表示已經急不及待想欣賞對方的演出。不過因為是戶外騷的關係，以冬裝打扮的他在台上很快滿頭大汗。

張敬軒於《春浪音樂節》為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝) 張敬軒於《春浪音樂節》為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝) 張敬軒於《春浪音樂節》為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝) 張敬軒於《春浪音樂節》為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝) 張敬軒於《春浪音樂節》為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝)

搬近父母屋企以便照顧

他接受傳媒訪問時稱自己很少參與音樂節，希望未來多些機會，儲多些經驗。他透露因為父母來港定居，所以趁假期搬屋，現時搬近父母的地方，以便照顧。提到早前張繼聰被人認錯做張敬軒，他笑言之前在街上也經常被人叫錯名，如張繼軒、張敬聰，笑謂可以用兩舅甥組出道，互補不足。

圭賢版隱形遊樂場》好出色

談到早前Super Junior成員圭賢來港開騷翻他的《隱形遊樂場，他大讚自己也狂重播，更評對方的表現值200分，甚至好過原唱。他表示如有機會參加當地的音樂節，會好好練習圭賢的歌曲。

張敬軒大讚圭賢版本的《隱形遊樂場》好過自己的版本。(林俊源攝)

張敬軒大讚圭賢版本的《隱形遊樂場》好過自己的版本。(林俊源攝)

開心見證洪嘉豪努力

對於洪嘉豪快將開騷，睇住對方長大的他表示到時一定會到場支持及送花，替他非常高興。他又回想起對方以前曾為他試咪，已覺得對方是很有潛質，坦言嘉豪可以走上紅館，是因為他的實力及唱片公司的支持，並謂娛樂圈有人幫忙固然是好，但一定要靠自己努力。

張敬軒於《春浪音樂節》為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝) 張敬軒於《春浪音樂節》為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝) 張敬軒於《春浪音樂節》為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝) 張敬軒於《春浪音樂節》為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝) 張敬軒於《春浪音樂節》為樂迷帶來多首歌曲。(林俊源攝)
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