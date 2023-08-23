春風接受Do姐專訪超怕醜 柯震東習慣脫光：我每一部戲都沒有穿衣服

《請問，還有哪裡需要加強》除了女神宋芸樺在戲中大派福利，並首次性感大解放之外，飾演社團兄弟的春風和柯震東亦有裸體鏡頭，二人被Do姐問到拍洗澡戲有沒有尷尬時，柯震東瀟灑回應：「沒有，因為我第一部就沒有穿衣服，我每一部戲好像都總有一兩場沒有穿衣服，所以這個就很習慣。」春風也回應：「因為我們私底下太熟了，所以覺得還好。」訪問期間，春風一直表現得非常斯文，有時更怕怕醜醜，與戲中他飾演的霸氣黑幫大佬形成超強反差萌，連Do姐也忍俊不禁笑謂：「我不明白為甚麼九把刀會找你做大哥，你很斯文，完全不像阿泰！」春風只好靦腆回應：「看到你會比較害羞一點。」Do姐似乎明白他的潛台詞，笑說：「你是說你很年輕的時候已經看我做戲了，對不對？」春風曾透露過非常喜歡港產片，難怪這次能與拍過無數香港電影的Do姐面對面訪談如此緊張，場面非常搞笑。

宋芸樺繼《月老》後再與九把刀導演合作，今次一改乖乖女形象，飾演會大膽反客為主的洗頭妹，為演好角色，她大費工夫練好洗頭：「我花了兩個月的時間在練洗頭跟剪頭髮，把身邊所有的好朋友先練習一遍，陸陸續續洗了六、七十個頭才開始拿剪刀去剪。」而被問到這次訪港之旅計劃了甚麼行程，宋芸樺說希望有時間去逛香港朋友推薦的酒吧和裝潢漂亮的小店，還分享了上次訪港的情況：「我其實上次來也沒有機會走出去逛，但見到很多大明星，例如見到梁朝偉，並且有合照，所以上次比較像是粉絲見面會。」而較少來港的春風則表示超喜歡香港：「超棒的夢幻之城，吃的話，我想要吃咖哩魚蛋！」