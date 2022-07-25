是枝裕和越洋謝票 《孩子轉運站》香港票房破500萬 

結局想過「殺死」宋康昊

《孩子轉運站》導演映後分享會由資深影評人登徒主持。登徒對日本電影素有研究，亦屬是枝裕和影迷。他率先詢問導演是枝裕和為何以「嬰兒暫存箱」這個在日韓均存在爭議的社會事件作為電影的題材。是枝裕和解釋：「早在2013年為了另一部電影《誰調換了我的父親》做資料搜集時，第一次聽聞原來日本熊本縣有『嬰兒暫存箱』這種設施。當時大眾意見兩極，有人認為能拯救棄嬰而支持，有人認為鼓吹棄置嬰兒而反對，所以促使我想用電影去探討這個議題。」是枝裕和又表示，當初構思拍有關販賣嬰兒的故事，已經決定選用公路電影的類型，因為可以運用不同場景去配合主角的心境變化。而以釜山為起點，原來正是因為他歷年來多次到釜山參加電影節，是整個韓國他最常到訪的地方！

談到公路電影，登徒認為戲中重要的道具之一是那架殘舊小貨車，而車尾門總是關不上。登徒向導演查問，為何有這個充滿象徵意義、「有缺憾」的設定？是枝裕和卻笑着解釋，純粹是為了配合劇情：「要讓從孤兒院偷走出來的小孩海進可以合理地匿藏在小貨車上，才有這個『壞車尾門』的安排。」來到觀眾發問環節，反應頗熱烈，先後有十位觀眾提問。有影迷問是枝裕和一直以來多部作品都以「家庭」為主題，由日本到法國拍攝《真實芳言》再到韓國拍攝《孩子轉運站》，遊歷了不同國家，他對「家庭」的想法有否改變？「個人對家庭與家人的想法，並沒有改變。不過在不同地方拍電影，卻讓我觀察到不同國家的人對家庭的獨有文化。舉一個例子：日本小孩到了小學階段，仍有與父母同睡的習慣，我在日本拍的電影會有這種情景。但在法國拍的電影如果出現這一幕就非常怪異，因為法國的小孩很小年紀已經獨自睡覺。我在不同地方拍電影，會吸收當地的文化，再融入作品中。」又有觀眾問導演為何以一張主角們的舊合照，作為電影開放式結尾。是枝裕和表示：「到了後來，每個角色因各自的原因而不能再相聚，舊照片卻捕捉了他們曾經共同擁有的時光，如同『一家人』的珍貴回憶，所以我用來作為電影最後一個鏡頭。」登徒追問導演，有否考慮過其他結局，是枝裕和竟爆出原來曾經想過「整死」主角宋康昊，他說：「這部電影是邊拍邊寫劇本的。拍攝到三份二時，就設定了現在這個結局。構思結局當然想過很多不同可能性，包括安排宋康昊的角色被殺。」

現場有觀眾以日文向導演發問，也有大學生影迷以日文向是枝裕和表示敬愛，誠意十足。亦有觀眾把握機會向擅長自編自導的是枝裕和取經，請教他如何把家庭題材拍得成功而不落俗套。溫文爾雅的日本金像導演是枝裕和，對每個提問都認真回答，時而被難題「考起」，托腮又「捽面」，難得展露「萌樣」，有觀眾忍不住在座上指導演可愛。最後，是枝裕和更跟全場觀眾開心大合照，笑住揮手跟香港觀眾道別，結束這場映後分享。