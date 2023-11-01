時尚達人林皓霆與蔡穎恩搞網上時裝節目《衫P》 節目未播Charles驚傳燒炭亡

陳嘉寶及彭秀慧公布Charles死訊

然而，節目尚未播出，與Charles合作無間的陳嘉寶及彭秀慧，各自在其社交平台公布Charles的死訊。她們寫道︰「懷着萬分的不捨和痛心，我們很遺憾地告知大家，我們親愛的林皓霆Charles於10月30日離開了大家。這是一個難以接受的事實，作為他親愛的家人和朋友，我們相信他已經到了一個自由和寧靜的地方，享受真正的快樂。」



她們同樣以「一群永遠愛着Charles的好朋友」作為署名，並稱Charles善良、單純及充滿才華。帖文續寫道︰「也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他。懇請大家在此刻給予他家屬和身邊人最大的空間和寧靜療養。我們也會不負他所望，好好照顧自己，好好經營每一天。」

據了解，昨晚北角英皇一賓館有一名姓林的男性燒炭身亡，現場留有遺書，資料與Charles相近。