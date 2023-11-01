時尚達人林皓霆與蔡穎恩搞網上時裝節目《衫P》 節目未播Charles驚傳燒炭亡

時尚達人林皓霆(Charles)與蔡穎恩(Evelyn)籌備接近一年的網上時裝節目《衫P》，終於定於11月4日在YouTube全新頻道「Highlighter橫間道」首播。Charles於上周三更與Evelyn齊齊到旺角宣傳，接受傳媒訪問，而他們的節目於今日發出新聞稿，介紹節目內容，二人稱因為今次合作，發展出超越友誼關係，升格家人。
陳嘉寶及彭秀慧公布Charles死訊
然而，節目尚未播出，與Charles合作無間的陳嘉寶及彭秀慧，各自在其社交平台公布Charles的死訊。她們寫道︰「懷着萬分的不捨和痛心，我們很遺憾地告知大家，我們親愛的林皓霆Charles於10月30日離開了大家。這是一個難以接受的事實，作為他親愛的家人和朋友，我們相信他已經到了一個自由和寧靜的地方，享受真正的快樂。」
她們同樣以「一群永遠愛着Charles的好朋友」作為署名，並稱Charles善良、單純及充滿才華。帖文續寫道︰「也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他。懇請大家在此刻給予他家屬和身邊人最大的空間和寧靜療養。我們也會不負他所望，好好照顧自己，好好經營每一天。」
據了解，昨晚北角英皇一賓館有一名姓林的男性燒炭身亡，現場留有遺書，資料與Charles相近。
寰亞發出聲明，內容如下︰
我們懷著沉重的心情告訴大家，寰亞旗下藝人林皓霆於2023年10月30日離開了我們，結束35年短暫的人生，任何言語都無法表達我們的悲痛。
近年皓霆一直飽受情緒病煎熬，他一直以積極態度面對，突然傳來噩耗，家人和朋友一時間都難以接受。希望傳媒能夠給予空間，好讓家人先處理皓霆的後事及面對這艱難的時間，寰亞亦會盡全力向其家人和朋友提供一切協助。
希望大家能一直記掛著皓霆在時尚界努力展示的魅力和熱誠。如各界需要有任何形式的心理支援或幫助，請記緊尋求專業人士的協助，讓身邊的人知道你的困難。
願Charles安息！