熱門搜尋:
萬聖節2023 埼玉縣 Apple 冰上火花 雙11 以巴衝突 金球獎 取消黑碼 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-01 00:14:21

時尚達人林皓霆與蔡穎恩搞網上時裝節目《衫P》 節目未播Charles驚傳燒炭亡

分享：

時尚達人林皓霆於10月30日自殺身亡，他生前最後一個projec是跟蔡穎恩搞網上節目。

時尚達人林皓霆(Charles)與蔡穎恩(Evelyn)籌備接近一年的網上時裝節目《衫P》，終於定於114日在YouTube全新頻道「Highlighter橫間道」首播。Charles於上周三更與Evelyn齊齊到旺角宣傳，接受傳媒訪問，而他們的節目於今日發出新聞稿，介紹節目內容，二人稱因為今次合作，發展出超越友誼關係，升格家人。

蔡穎恩與林皓霆籌備接近一年的網上時裝節目《衫P》在YouTube全新頻道「Highlighter橫間道」首播。

Ad Block

陳嘉寶及彭秀慧公布Charles死訊

然而，節目尚未播出，與Charles合作無間的陳嘉寶及彭秀慧，各自在其社交平台公布Charles的死訊。她們寫道︰「懷着萬分的不捨和痛心，我們很遺憾地告知大家，我們親愛的林皓霆Charles1030日離開了大家。這是一個難以接受的事實，作為他親愛的家人和朋友，我們相信他已經到了一個自由和寧靜的地方，享受真正的快樂。」

她們同樣以「一群永遠愛着Charles的好朋友」作為署名，並稱Charles善良、單純及充滿才華。帖文續寫道︰「也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他。懇請大家在此刻給予他家屬和身邊人最大的空間和寧靜療養。我們也會不負他所望，好好照顧自己，好好經營每一天。」

據了解，昨晚北角英皇一賓館有一名姓林的男性燒炭身亡，現場留有遺書，資料與Charles相近。

陳嘉寶在社交平台公布Charles的死訊。

寰亞發出聲明，內容如下︰

我們懷著沉重的心情告訴大家，寰亞旗下藝人林皓霆於20231030日離開了我們，結束35年短暫的人生，任何言語都無法表達我們的悲痛。

近年皓霆一直飽受情緒病煎熬，他一直以積極態度面對，突然傳來噩耗，家人和朋友一時間都難以接受。希望傳媒能夠給予空間，好讓家人先處理皓霆的後事及面對這艱難的時間，寰亞亦會盡全力向其家人和朋友提供一切協助。

希望大家能一直記掛著皓霆在時尚界努力展示的魅力和熱誠。如各界需要有任何形式的心理支援或幫助，請記緊尋求專業人士的協助，讓身邊的人知道你的困難。

Charles安息！

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受