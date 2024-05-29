暌違13年新戲《夢境》將上映 金泰勇讚老婆湯唯是好演員

《夢境》一片講述透過人工智慧技術，得以與已故親人重聚的故事。對於這部電影的創作過程，金泰勇坦言：「時間過得飛快，我用了13年時間裡完成這部作品。整個製作過程，並沒有原地踏步，而是一直準備和拍攝中，有時會遇到阻礙，但自己會不斷調整。」他稱在準備拍攝和實際拍攝時，完全是兩回事，因為技術日新月異，因此製作過程就像未知世界。

《夢境》擁有強大演員陣容，包括金泰勇的妻子湯唯，以及朴寶劍、秀智、鄭有美和崔宇植等巨星。其中朴寶劍和秀智在片中飾演一對銀幕情侶，引發廣泛討論。金導演表示，「演員們在拍攝過程中，準備很多劇本之外的東西來輔助演出，如秀智在Instagram上發文，充分表達自己的感受。」

金泰勇又非常欣賞自己妻子湯唯的演技，他甚至以「湯女演員」來親切稱呼自己太太。他說：「在電影拍攝時，我們會討論實際工作情況，以及未來拍攝計劃，同時又會談論育兒的事宜。」金泰勇表示，「當初拍攝《晚秋》時，只把湯唯當作一般普通演員，但現在看到她在家裡讀劇本準備角色的工作狀態，發現她是一位非常敬業的演員。」