暴君｜魅力大叔車勝元帶傷上陣拍動作戲 金宣虎再拍朴勳正作品拼出最強戲味

全四集Disney+原創韓劇《暴君》將於8月14日一口氣上架，由「暗黑犯罪科幻導演」朴勳正自編自導，是朴勳正首次執導的劇集，而主要演員陣容卻是二度合作的好夥伴，包括於電影《貴公子》選角時親自指定的金宣虎，以及同樣於《貴公子》合作過的金剛于。當中最資深的是於入圍第77屆威尼斯國際電影節的作品《暗夜天堂》中已經合作過、自認是朴導演粉絲的車勝元。三位演員與朴正勳將會於已建立的默契之上作出突破，在《暴君》之中拼出最強戲味，值得觀眾引頸以待。

朴勳正自編自導代表作品《魔女》系列，以奇幻與寫實參半的故事備受讚譽，他在《暴君》製作發布會上曾親口承認《暴君》是《魔女》世界觀的延續作品！男主角車勝元也在發布會上表示非常喜歡《魔女》系列，提示大家若把《魔女》比喻成「東邊」，那麼《暴君》就是完全相反的「西邊」。這兩個由「科學家」與「實驗品」全然相反立場出發的世界觀，即將為觀眾建構出無限制的想像世界。

本是電影作品的《暴君》，因應深刻的角色設計與豐富的劇情發展而令製作團隊作出重大決定，於拍攝途中將作品由電影改為一共四集的劇集作品。製作團隊表示：「我們希望充分展現這部作品高水準的娛樂性、各種角色的魅力以及逐漸升級的故事發展。」至於有「魅力大叔」封號的車勝元，一直以精湛演技與強勁男人味見稱。今次於《暴君》中飾演僱傭兵「林上」，由內至外換上冷血感覺，令人不寒而慄。54歲的車勝元為免觀眾認出替身而出戲，更決定親身上陣應付動作戲以及槍戰場面，更因連場槍戰頻繁舉槍而觸發手傷舊患，盡顯演員專業精神。