書展2023｜嘉盈專登練簽名 拍戲自覺與做女主角有距離（有片）

書展今日有多位藝人、女神及男神現身。「熊仔頭」嘉盈在書展首日搞簽名會，吸引不少人到場支持。今日她以迷你裙現身簽名會，再引來大批途人圍觀及拍照。嘉盈好友周殷廷突然出現，令她大感驚喜，並立即跟對方分享自己新作內容。霍哥跟「翻版林明禎」Miko Wong集郵之後，再到嘉盈的簽名會支持對方。

嘉盈表示今次是她首次出書及擁有個人簽名會，可以跟fans近距離接觸，心情非常興奮，更謂「我有練定簽名同簽喺邊一頁，愈來愈靚丫！」由於fans要提早拎籌方可獲她的簽名，她稱若人數超過派發的籌號，會彈性處理，不想fans失望。嘉盈稱今次出書最大挑戰是影相，要上山下海，但發現自己原來不𢤦做模特兒。此外，她在新書中自爆首次講大話的內容，跟大家分享這些感覺很赤裸，希望讀者喜歡。她表示自己平日也有透過文字梳理情緒，所以撰寫內容不吃力。然而，將文字集結成書時，發現要鋪排及組織先後次序就很困難，自己花了四個月時間準備新作。嘉盈續說：「原本寫六萬字，依家寫咗三萬字，後來又發現有好多相，都係擺多啲相啦！」