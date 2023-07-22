書展2023｜嘉盈專登練簽名 拍戲自覺與做女主角有距離（有片）

書展今日有多位藝人、女神及男神現身。「熊仔頭」嘉盈在書展首日搞簽名會，吸引不少人到場支持。今日她以迷你裙現身簽名會，再引來大批途人圍觀及拍照。嘉盈好友周殷廷突然出現，令她大感驚喜，並立即跟對方分享自己新作內容。霍哥跟「翻版林明禎」Miko Wong集郵之後，再到嘉盈的簽名會支持對方。
嘉盈表示今次是她首次出書及擁有個人簽名會，可以跟fans近距離接觸，心情非常興奮，更謂「我有練定簽名同簽喺邊一頁，愈來愈靚丫！」由於fans要提早拎籌方可獲她的簽名，她稱若人數超過派發的籌號，會彈性處理，不想fans失望。嘉盈稱今次出書最大挑戰是影相，要上山下海，但發現自己原來不𢤦做模特兒。此外，她在新書中自爆首次講大話的內容，跟大家分享這些感覺很赤裸，希望讀者喜歡。她表示自己平日也有透過文字梳理情緒，所以撰寫內容不吃力。然而，將文字集結成書時，發現要鋪排及組織先後次序就很困難，自己花了四個月時間準備新作。嘉盈續說：「原本寫六萬字，依家寫咗三萬字，後來又發現有好多相，都係擺多啲相啦！」
提到嘉盈現時身兼多職，既要度橋構思，又要出鏡及剪片，她表示真的很忙，完了今日的簽名會也要回去剪片，「唔好睇我表面風光，但我只係半斤八兩！（忙到無得枓呀？）無辦法啦！香港人獅子山精神！」不過她指細佬DSE放榜，可以抽到時間一齊去旅行，但很快又要投入YouTube片工作並預告有電影推出。她表示今次參與電影拍攝，令她大開眼界，獲益良多，角色是遭大財團壓榨之後站出來反對的人。她自言演技不濟，直言與女主角仍有一大段距離，而跟她合作的都是演技派，「我發現演員有鋼鐵般意志，夏天拍冬天戲，又要日曬雨淋。雖然演技仲有待進步，但我依家學識唔怕熱。」