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娛樂
2024-07-21 16:49:37

書展2024｜唐安麒Yes Card掀爭奪戰 本尊︰點會有人要？

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有網民在書展抽到唐安麒的Yes Card。

有網民在書展抽到唐安麒的Yes Card。

香港書展現正在灣仔舉行，今年其中一個焦點竟然落在唐安身上！事緣唐安與「大馬女神」黃潔琪(Miko)一齊推出「唐安麒宇宙飲食ANGEL DIET ，出版社亦因此為二人推出Yes Card。有網民一心想Miko的Yes Card，沒料到竟然抽出來的竟是唐安。該名網民說：「書展有 Miko Wong 卡機！抽出嚟係唐安麒唔信邪，抽多張，相同」

細心一看卡機上面有數款唐安麒的Yes Card。

細心一看卡機上面有數款唐安麒的Yes Card。

唐安麒︰我嘅點會有人要啊！

唐安有Yes Card推出之後，不少網民表示希望可以獲得一套，就連霍哥抽中唐安的Yes Card之後，也興奮大叫︰「Oh my god!抽到契媽出嚟！唐安在網上談起為何會有她的Yes Card，她說︰「今次受YES集團邀請再版這本書，令我覺得好玩的是，他們居然說要幫我出YES Card 今年我公司的代言人是Miko Wong，她是因為跟隨我的ANGEL DIET 保持身材，健康瘦身，所以與我認識了，而出版商說可以推出她同我的YES Card，我當時聽到，笑到肚痛！MikoYES卡就有人鍾意啫，我嘅點會有人要啊！但佢哋話咁樣先好玩喎！！」

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唐安麒聽到有人幫她出Yes card之後，大笑兼說︰「我嘅點會有人要啊！」

唐安麒聽到有人幫她出Yes card之後，大笑兼說︰「我嘅點會有人要啊！」

唐安麒︰娛樂一下香港人都好

唐安續說︰「Anyway, YES卡都算係我哋呢一代嘅回憶嚟嘅，能夠有幸成為其中一員。都算係為人生留下一個美好嘅回憶，等大家得啖笑，深愛香港嘅我，娛樂一下香港人都好」她回覆網民的留言時，也不忘宣傳可以抽到她的Yes card攤位，留言說︰「抽嚟笑吓」、「下次粉絲活動，等我整返部機喺現場！」

唐安麒有Yes Card推出。 唐安麒有Yes Card推出。
有網民將抽到的Yes Card放上網出售。

有網民將抽到的Yes Card放上網出售。