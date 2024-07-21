書展2024｜唐安麒Yes Card掀爭奪戰 本尊︰點會有人要？

香港書展現正在灣仔舉行，今年其中一個焦點竟然落在唐安麒身上！事緣唐安麒與「大馬女神」黃潔琪(Miko)一齊推出「唐安麒宇宙飲食ANGEL DIET 」，出版社亦因此為二人推出Yes Card。有網民一心想Miko的Yes Card，沒料到竟然抽出來的竟是唐安麒。該名網民說：「書展有 Miko Wong 卡機！抽出嚟係唐安麒…唔信邪，抽多張，相同」
唐安麒︰我嘅點會有人要啊！
自唐安麒有Yes Card推出之後，不少網民表示希望可以獲得一套，就連霍哥抽中唐安麒的Yes Card之後，也興奮大叫︰「Oh my god!抽到契媽出嚟！」唐安麒在網上談起為何會有她的Yes Card，她說︰「今次受YES集團邀請再版這本書，令我覺得好玩的是，他們居然說要幫我出YES Card ！今年我公司的代言人是Miko Wong，她是因為跟隨我的ANGEL DIET 保持身材，健康瘦身，所以與我認識了，而出版商說可以推出她同我的YES Card，我當時聽到，笑到肚痛！Miko嘅YES卡就有人鍾意啫，我嘅點會有人要啊！但佢哋話咁樣先好玩喎！！」
唐安麒︰娛樂一下香港人都好
唐安麒續說︰「Anyway, YES卡都算係我哋呢一代嘅回憶嚟嘅，能夠有幸成為其中一員。都算係為人生留下一個美好嘅回憶，等大家得啖笑，深愛香港嘅我，娛樂一下香港人都好」她回覆網民的留言時，也不忘宣傳可以抽到她的Yes card攤位，留言說︰「抽嚟笑吓啦」、「下次粉絲活動，等我整返部機喺現場先！」