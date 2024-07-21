書展2024｜唐安麒Yes Card掀爭奪戰 本尊︰點會有人要？

唐安麒︰ 我嘅點會有人要啊！

自唐安麒有Yes Card推出之後，不少網民表示希望可以獲得一套，就連霍哥抽中唐安麒的Yes Card之後，也興奮大叫︰「Oh my god!抽到契媽出嚟！」唐安麒在網上談起為何會有她的Yes Card，她說︰「今次受YES集團邀請再版這本書，令我覺得好玩的是，他們居然說要幫我出YES Card ！今年我公司的代言人是Miko Wong，她是因為跟隨我的ANGEL DIET 保持身材，健康瘦身，所以與我認識了，而出版商說可以推出她同我的YES Card，我當時聽到，笑到肚痛！Miko嘅YES卡就有人鍾意啫，我嘅點會有人要啊！但佢哋話咁樣先好玩喎！！」