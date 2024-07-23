書展2024｜肥豪@熊仔頭出書吸過百fans 嘉盈過來人身份打氣

YouTube 頻道《熊仔頭 FHProduction HK》幕前成員肥豪推出新書《再食就中風》，並在書展舉行簽名會。嘉盈、卡姐、雪瑤、Anna、藍仔頭、近南哥、Me Chan、夢雨、Sona、卡姐分兩日到場支持。《100毛》成員東方昇、Dickson及叻叻亦有前來撐場，現場吸引過百fans 排隊支持。對於首次出烹飪書及搞簽名會，肥豪表示很緊張，他希望平常不喜歡煮食的人會因為這本書嘗試煮食：「入面主要都係簡單嘅料理，希望佢哋可以踏出第一步試吓煮嘢食，煮完之後可以品嚐簡單得來又好食嘅嘢。」

肥豪表示今次出書的心情緊張過考DSE，自己不敢過問銷量。他指當初拍攝《再食就中風》的系列時也沒想過反應那麼好，他很感激大家俾面，至於是否會再出第二本烹飪書，他則表示要看大家的反應，肥豪又透露在八月舉行的美食博覽，將會與懶人料理合作推出滷水豬手及柱侯蘿蔔牛腩兩款加熱食品，他表示出這兩款食物，主要希望大家可以食到家的味道。

去年有出書的嘉盈，有跟肥豪分享經驗，坦言最重要是讀者看得開心。Me Chan、夢雨、Sona及卡姐就笑指未試過跟着肥豪的烹飪書煮食，夢雨就指最想的是對方能夠煮給她們吃，Me Chan則會叫男友跟住煮，而卡姐謂雖不懂煮食，亦會嘗試。Sona 與夢雨自認是地獄廚神級，但也會購入肥豪的書支持。Sona指若然要挑戰煮食的話，應要由入門級腸蛋飯開始。

提到Sona 和Kakit最近推出合唱歌《誰的錯》，她指雖然自己出了三首歌，但就第一次跟別人合唱，她指除了跟男朋友之外，很少跟其他男生那麼親密，未來亦都會向唱歌方面發展希望更加多人留意，Sona說：「歡迎客戶搵我哋做show唱歌，自己都希望有更多渠道可以將音樂帶比大家。」