書展2024｜蔡一傑首推《傑少煮意》實體書 親揭「古天樂炒米粉」真身

草蜢成員蔡一傑開設的YouTube頻道《傑少煮意》向來深受觀眾歡迎，4年間拍攝過百條煮食教學片，累積近20萬位訂閱者。傑少為粉絲們帶來好消息，宣布推出《傑少煮意》實體書。首次出個人實體書的他說：「每道餸菜由採購，到洗、切、煮，每個步驟都花盡心思，希望將呢份心思擺落書，等大家可以作為紀念。」他將於7月17日親臨書展舉行簽書會，與書迷見面兼分享下廚心得。

《傑少煮意》分為5大篇章，包括「傑少拿手菜」、「回憶的味道」、「家常煮意」、「好友同聚」和「周遊列國好味道」，合共收錄46個食譜。而「好友同聚」中的「古天樂炒米粉」更加是引人入勝，到底它的真身是甚麼？傑少笑說是星洲炒米，並解釋指：「以前同古天樂一齊拍戲，知道佢成日食星洲炒米，佢話因為熱食好食，凍咗都好食。同埋材料又多，營養亦都相對地多，所以佢好鍾意食。」

提到「回憶的味道」，傑少直言最具代表性的必定是蒸肉餅，他說：「佢係同媽媽、兒時回憶劃上等號。」傑少憶起小時候住在屋邨的日子，食飯時間總會聽到鄰居剁肉餅的砧板聲。他說：「聽到剁剁剁剁嘅砧板聲，你就知嗰家人今晚有肉餅食，所以肉餅係充滿回憶。」至於觀眾最愛，傑少表示一定是洋蔥豬扒，而在《傑少煮意》YouTube頻道中，洋蔥豬扒的教學影片觀看次數更超過一百萬，非常厲害。