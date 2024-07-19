書展2024︱連續第4年出書推廣健康落磅 陳倩揚周末舉行「飽住瘦攻略講座」

港姐陳倩揚2020年1月建立「你得我得行動組bySkye」，於社交媒體積極推動減醣飲食，至今群組人數逾15萬人，令不少人士成功飽住健康落磅。倩揚於2018年誕下幼女後，體重曾達138磅高峰，經歷一年多調理身體，及完成餵母乳的使命後，於2019年9月開始決心做好體重管理，
開始實踐減醣飲食的倩揚，每日飲足夠水分，進食足夠蔬菜、蛋白質、適量優質澱粉質、優質油脂，加上恆常運動，3個月下來由138磅減至110磅，期間不曾捱餓，每餐食得飽照顧家中3名小孩，同時兼顧工作。自此她在網上分享「開心食輕鬆減飽住瘦」的落磅方法，更推出「低醣生活飲食提案」專書系列，外界反應熱烈，並於各大書榜連續數月登上榜首及十大暢銷之列。
今年書展，倩揚推出圖解精讀版，讀者不需要看長篇文字，一打開書秒懂減醣瘦身竅門，迅速掌握吃飽都能瘦精髓。就算不喜歡在家煮食，只要明白當中挑選食物的概念，愛惜也可以精明挑選。
倩揚的資深讀者，連續4年均於早上6時到達會展排隊，並成為新聞記者採訪對象，藉此推廣倩揚的新書，及分享減醣飲食。倩揚說：「多謝讀者支持，每年一早就收到家人朋友傳送過嚟嘅新聞短片，讀者嘅支持係我寫稿嘅原動力。」
倩揚將於書展第4天，即7月20號早上10時45鈕舉行「飽住瘦攻略講座」，每年書展也有不少孝順子女，神隊友一早排隊幫媽媽或太太，領取簽名及合照，也有銀髮一族興高彩烈與倩揚分享，收到身體檢查報告時和醫生稱讚，因跟隨了倩揚幾年，平日與老友記飲茶和外出用餐，學懂了吃得聰明，多飲水，多做運動，平時在家煮食會與子女及孫兒分享，大家齊齊健康，滿足感滿滿。