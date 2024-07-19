書展2024︱連續第4年出書推廣健康落磅 陳倩揚周末舉行「飽住瘦攻略講座」

港姐陳倩揚2020年1月建立「你得我得行動組bySkye」，於社交媒體積極推動減醣飲食，至今群組人數逾15萬人，令不少人士成功飽住健康落磅。倩揚於2018年誕下幼女後，體重曾達138磅高峰，經歷一年多調理身體，及完成餵母乳的使命後，於2019年9月開始決心做好體重管理，

開始實踐減醣飲食的倩揚，每日飲足夠水分，進食足夠蔬菜、蛋白質、適量優質澱粉質、優質油脂，加上恆常運動，3個月下來由138磅減至110磅，期間不曾捱餓，每餐食得飽照顧家中3名小孩，同時兼顧工作。自此她在網上分享「開心食輕鬆減飽住瘦」的落磅方法，更推出「低醣生活飲食提案」專書系列，外界反應熱烈，並於各大書榜連續數月登上榜首及十大暢銷之列。