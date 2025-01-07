曹敏寶帶囡囡出活動見世面 自爆骨質疏鬆經常檢測

38歲的曹敏寶與3歲女兒Damie，今日出席香港壽臣山獅子會主辦的《世界骨質疏鬆日 向脆弱骨骼說不！》活動。與大會主席危月瑩(Yvonne)份屬好友的曹敏寶，大讚活動為400名50歲以上人士，提供免費超聲波骨質檢測，及骨骼健康講座及物理治療運動示範非常有意義，幫助有需要的人。
曹敏寶席上又獻唱她的新歌，另外當唱《萬水千山總情》的時候，囡囡Damie更與她一齊上台，表現淡定冇怯場。曹敏寶透露，她很喜歡帶同子女出席活動的，「希望佢哋多見世面。」早前趁聖誕假期，一家人去大阪遊玩，平時妹妹Damie很文靜，但一旦出外就好搗蛋，「囡囡頑皮到爆，晚上不肯睡覺，兩三點都不睡。玩到瘋了，加上一家去到機場，才發現那輛嬰兒車爛車壞了，所以這個旅程相當疲累，不過今次出門之後，發覺女兒又好像成長了很多。」果然是讀萬卷書不如行萬里路。
曹敏寶在台上勉勵長者，「要自強不息，身體健康要自己掌控，好好注重健康。」提到骨質疏鬆，她透露年輕時任職空姐亦有此職業病，「當年經常要蹲下再起來送餐。有次因為在餐車拿餐，蹲下之後起不到身，原來膝蓋出事，要休息幾天才可以回港。所以我明白到骨質疏鬆不一定與年長有關，鈣質不夠軟組織就會受損。」
2025年剛開始，曹敏寶有甚多工作大計，剛推出了新歌，亦將有幾首華語歌在籌備中，同時她又籌備舞台劇，她笑言：「人到中年，可以做到很多自己喜歡的工作，已經非常開心。」