曹敏寶被指陷三角關係 現身動漫節默認遭無綫雪藏

《中年好聲音》的曹敏寶(Mable)今年初被指與人夫梁浩銓有婚外情，隨即遭無綫雪藏。昔日Mable在網上不時分享跟《中年好聲音》的合照，但近月僅現身《中年好聲音2》的活動，4月一班《中一》飯局亦未見她出現，因而被傳遭隊友杯葛。今日她接受傳媒訪問時，提到老公非常擔心自己，更忍不住落淚，其後她解釋是因為自己有一個好老公，而且非常支持她。
默認被無綫雪藏
平伏心情的Mable其後跟在場人士合照，她接受本報訪問時被問到工作情況，她表示自己正接洽一些商演工作，稍後將會跟DJ朝朝一齊拍攝試車片，因為自己很愛聽汽車的引擎聲，駕駛時可以享受到me time。她自言是原本是個很驚青的車手，但因為住的地點很偏遠，必須用車出入，久而久之愛上駕駛。
提到現時沒有亮相過無綫節目，她默認被無綫雪藏，她說︰「始終有段時間需要我沈澱下同陪多啲屋企人，只係時機，咩都向好方面諗先，我仲同公司有交流。」
現階段只求做好自己
提到他們的合約是否快要到期，日後會否效發涂家堯獨立發展，Mable說︰「自己一直都想喺舞台上演出，作為一個成功歌手需要駕馭舞台，呢個亦都係我想進步地方。依家係想追求係歌手要喺舞台上傳遞到訊息，依家會想做好自己。」她又笑謂涂家堯是「年輕版李龍基」，因為對方經常接酒樓騷，很受女性歡迎，大家有時也會交流演出心得。她又指公司給予大家很大彈性去接工作，只要能幫到自己，公司都會支持及有商有量。
曹敏寶支持龍婷
對於隊友龍婷日前被拍到跟丘亞葵「Hello Kiss」，亦隨時被雪，曹敏寶表示跟對方是很好的朋友，私下有慰問對方，認為對方是一個很堅強、硬淨的人，自己無條件支持她，又認為生活無論如何都要積極向前。提到她對於不同問題都樂觀面對，她稱自己並非一個樂觀的人，認為做人是會面對不同高低起跌，如果不是選擇走上絕路，就要坦然面對事情。