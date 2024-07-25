曹敏寶被指陷三角關係 現身動漫節默認遭無綫雪藏

《中年好聲音》的曹敏寶(Mable)今年初被指與人夫梁浩銓有婚外情，隨即遭無綫雪藏。昔日Mable在網上不時分享跟《中年好聲音》的合照，但近月僅現身《中年好聲音2》的活動，4月一班《中一》飯局亦未見她出現，因而被傳遭隊友杯葛。今日她接受傳媒訪問時，提到老公非常擔心自己，更忍不住落淚，其後她解釋是因為自己有一個好老公，而且非常支持她。

默認被無綫雪藏

平伏心情的Mable其後跟在場人士合照，她接受本報訪問時被問到工作情況，她表示自己正接洽一些商演工作，稍後將會跟DJ朝朝一齊拍攝試車片，因為自己很愛聽汽車的引擎聲，駕駛時可以享受到me time。她自言是原本是個很驚青的車手，但因為住的地點很偏遠，必須用車出入，久而久之愛上駕駛。

提到現時沒有亮相過無綫節目，她默認被無綫雪藏，她說︰「始終有段時間需要我沈澱下同陪多啲屋企人，只係時機，咩都向好方面諗先，我仲同公司有交流。」