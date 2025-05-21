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娛樂
2025-05-21 09:30:00

曹敏寶 邱芷微宣傳遠離毒品 Kellyjackie希望不用再唱禁毒歌

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曹敏寶 邱芷微宣傳遠離毒品 Kellyjackie希望不用再唱禁毒歌

曹敏寶 邱芷微宣傳遠離毒品 Kellyjackie希望不用再唱禁毒歌

歌手Kellyjackie、曹敏寶(Mable)及邱芷微(Chelffy)，近日出席「香港壽臣山獅子會」，主辦的《無毒一生，燦爛人生2025》全港青少年造型設計比賽活動，她們除了表演外，又分享遠離毒品的原因。

Kellyjackie在活動中，演唱了《他約我去迪士尼》和禁毒歌曲《不可一不可再》，她表示從2009年第一屆起，已連續16年擔任「禁毒大使」，直言心情複雜：「希望有一日不再需要唱這首禁毒歌，因為社會已經遠離毒品。」她強調，隨著科技的發展，年輕人更容易接觸毒品，因此需要更多的關心與支持，幫助彼此度過難關。

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曹敏寶作為《中年好聲音》的「中一生」，面對「中三生」剛畢業，她完全沒壓力，認為有競爭才有進步。 Kellyjackie因曾患抑鬱症，所以更加懂得主動關心身邊人。 邱芷微穿上Lulu Cheung的服裝，宣傳禁毒訊息。

Mable則全家到場支持，作為兩個孩子的母親，她對年輕人接觸毒品的情況感到擔憂。她認為，「家長應主動關注孩子的情感需求，並用愛心引導他們遠離毒品。」Mable提到，「會簡單地解釋藥物的危害，讓孩子在心中建立安全意識。」

Chelffy則分享在英國大學的經歷，曾面對同學的引誘，「每逢周末室友總是喜歡邀請朋友來宿舍聚會。他們在廚房裡抽煙，甚至還會吸食大麻，味道真是讓人難以忍受。我在房間裡都能聞到那股奇怪的氣味。聚會結束後，有些室友醉醺醺地搖搖晃晃回來，還把房間搞得一團糟。」Chelffy指，因為膽小最終沒有嘗試Chelffy，而且見到朋友吸毒後儀態盡失，更加堅定她遠離毒品的決心。

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曹敏寶現場演繹歌曲《信》和《未結束的故事》。 Kellyjackie每次唱禁毒歌《不可一不可再》都心情矛盾，因希望社會不再需要禁毒。 邱芷微在英國讀大學時，被同學吸食毒品情況所嚇怕。
3人一起出席「香港壽臣山獅子會」主辦的《無毒一生，燦爛人生2025》活動。

3人一起出席「香港壽臣山獅子會」主辦的《無毒一生，燦爛人生2025》活動。

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