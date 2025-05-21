曹敏寶 邱芷微宣傳遠離毒品 Kellyjackie希望不用再唱禁毒歌

歌手Kellyjackie、曹敏寶(Mable)及邱芷微(Chelffy)，近日出席「香港壽臣山獅子會」，主辦的《無毒一生，燦爛人生2025》全港青少年造型設計比賽活動，她們除了表演外，又分享遠離毒品的原因。

Kellyjackie在活動中，演唱了《他約我去迪士尼》和禁毒歌曲《不可一不可再》，她表示從2009年第一屆起，已連續16年擔任「禁毒大使」，直言心情複雜：「希望有一日不再需要唱這首禁毒歌，因為社會已經遠離毒品。」她強調，隨著科技的發展，年輕人更容易接觸毒品，因此需要更多的關心與支持，幫助彼此度過難關。