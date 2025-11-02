曹眾分享港漂奮鬥史 從文藝兵變上市公司首席戰略官

前藝人曹眾日前受邀出席新城廣播節目《香港生活GPS》，分享她作為早期「港漂」的奮鬥故事；曹眾90年代初從內地來港，歷經文藝兵、電視藝員的磨練，如今華麗轉身成為上市公司首席戰略官並攻讀電影博士，絕對是「港漂」的典範。 曹眾的的人生起點與眾不同，她10歲便進入部隊成為文藝兵，長達九年的軍旅生涯塑造了她冷靜處事的態度，她坦言：「一個人如果當過兵，面對危機或重要決策時會特別冷靜。」這份歷練成為她日後面對各種挑戰的堅實基礎。

在2007年離開電視台後，曹眾曾出任浙江省政協委員及旅遊形象大使，更轉戰商界，歷任兩家上市公司的品牌總監及集團副總裁等要職；如今，她是一家上市公司的首席戰略官。 回憶初到電視台的日子，曹眾直言十分艱辛，她分享道：「記得當時拍完廠已是凌晨3點，回家梳洗後已4點，但我還要學廣東話，聽一下錄音，5點就要坐車去清水灣開工。」儘管幾乎沒有休息時間，但她內心充滿成為香港演藝圈一份子的興奮與熱情，支撐她渡過艱苦時期。