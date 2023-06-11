曼谷站演唱會show多種樂器作華 王力宏約定歌迷台北見

由寬姐邱黎寬的寬魚國際主辦的《ONE Leehom Wang 一個王力宏》曼谷演唱會，昨晚在泰國曼谷全新開幕的國際貿易展覽中心(Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) Banga)舉行，全場座無虛席，而且門票在4月時已被秒殺。 這是是王力宏《ONE一個》演唱會亞洲首站，泰國著名鋼琴王子ToR+與天后TaTa Young也特別前來捧場。王力宏特別請來泰國結他之神Jack Thammarat同台狂飆結他，演唱兩首第一次現場演唱的歌曲《天地龍鱗》與《緣分一道橋》。

以新樂器Harpejji演奏重新編曲的《Can You Feel My World》，又把這樂器命名為哈琶吉。

為 琶音樂器Harpejji命名 演唱會上，王力宏又亮出全新的樂器Harpejji演唱他的兩首新歌《ONE一個》與《想見就能相見》，盡顯音樂的天份。這個新到還沒有固定中文名字的樂器，他即興說可以命名為「哈琶吉」，「琶」是「琶音」的「琶」。Harpejji 本身來自義大利文「Arpeggio」，就是「琶音」的意思，是一種樂器演奏的特殊技法。他以琶音技巧，演奏重新編曲的《Can You Feel My World》，在音樂上彷彿把三首歌連成組曲，探討個人期望與現實落差。

歌迷熱情延長繞場時間 擅長多種樂器的王力宏，又在小提琴組曲《Somewhere Over The Rainbow》與《唯一》表演前，分享「他最寶貴的一課」：「在人生這所學校，大家都是同學」「真正的學習 ，真正的智慧，來自生活的困難與苦難。每一次我拿起琴，每一次我背歌詞，我才能真正感覺我在focus，我活著，我在做有意義的事，情緒與思緒不被帶走。」在《依然愛你》、《愛的就是你》、《大城小愛》的全場大合唱歌聲中，王力宏走到觀眾席與歌迷互動，歌迷的熱情，讓他欲罷不能，數度延長繞場時間。