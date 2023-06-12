曾以「從不道歉」自豪 林作拉埋阿媽就荷里活廣場兇案抽水事件鞠躬道歉

荷里活廣場命案月初發生全城轟動嘅命案，一名男子喺商場內用刀襲擊2名女子，2名傷者終傷重不治。以「香港抽水王」自居嘅林作，命案發生後喺社交平台post出一張模仿疑犯造型照片，仲話「放售疑犯同款波鞋」、「逃跑一流」，被唔少網民鬧爆，之後林作就刪post了事。林作任職嘅保險公司其後發聲明，表示「知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。」，並決定「與有關理財顧問終止合約」。而林作亦向傳媒證實，保險公司同佢提出解約。

曾經發聲明表示「堅決不為我的言論道歉，並自豪重申：作爺從來不道歉，才能走到今日」嘅林作，喺被炒後舉行嘅記者會「鬆口」可以向死者家屬道歉。但原來記者會後林作同媽媽Lily（王莉妮）接受傳媒訪問時，已經就抽水事件鞠躬道歉。

裕美：我都想打佢

有傳媒喺林作被炒翌日貼身追訪，跟住林作去置地廣場食晏、拎西裝、返阿媽屋企開記招。到晚上林作同保險公司下屬開會交代情況，深得林作愛戴嘅霍穎璇(Bronte)都有出席。一直堅持自己冇錯嘅林作，終於向工作伙伴認衰，承認冇諗到抽水事件會牽連甚廣，又話願意為大家跪低道歉甚至唔再抽水，同2個鐘頭前向傳媒企硬嘅姿態南轅北轍。林作又話未來事業有兩大方案，其一係轉去另一間俾佢最大自由度嘅保險公司，等佢可以繼續抽水。另一方向係開一間保險中介公司，直情叫「林作保險」，而林作又透露翁靜晶曾經同佢接洽，表示可以將自己嘅中介公司轉手。

見完同事呢日都仲未完，林作深夜時份再返阿媽屋企，並且同在場記者正式就事件鞠躬道歉。曾經話個仔「收租都夠做一世二世祖」嘅林作媽咪Lily，就幫口希望死者家人接受，又否認因為輿論壓力先改變主意，仲話係林作主動提出兩母子一齊道歉。林作女友裕美都支持男友道歉，仲話「我都想打佢，何況出面嘅人」。