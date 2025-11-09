曾傲棐將偕媽媽遊日本背後有洋蔥 開心曾比特加入公司

曾傲棐（Arvin）與鍾柔美、詹天文昨日到馬鞍山出席活動，期間與粉絲大玩遊戲。三人在台上分享跟自己寵物相處得趣事。Arvin自爆愛貓是雄性，但一直當是雌性養，加上自己愛粉紅色，於是買給牠的東西都是粉紅色。 談到月底舉行演唱會，他自言未夠歌，所以會很快推出新歌，「當然出多一隻都係唔夠，但本身今次演出內容除咗有我嘅歌，仲有一啲經典歌、或者由細到大聽嘅歌拼埋一齊。」

喺公司見過曾比特 他稱稍後會跟樂隊一齊彩排，心情興奮，感覺回到十年前夾band的日子。由於在演出會上將要唱廿多首歌曲，現時他也特別拖練聲帶。未到25歲的他更搞笑表示要開始學養生，現時隨身帶住暖水壺，又嘗試吃慢些。 談到曾比特加入英皇，Arvin成為他的「師兄」，他說：「曾比特係我嘅前輩，但係以入公司黎計，我的確係早佢一年，所以我只好用呢個師兄銜頭，哈哈！同姓3分親，又好有緣我哋同team，更加係7分親，希望可以喺佢身上面頭先咁就可以親上加親。」他稱過去在公司活動見過面，亦曾在公司見過他。