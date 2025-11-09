曾傲棐將偕媽媽遊日本背後有洋蔥 開心曾比特加入公司

曾傲棐（Arvin）與鍾柔美、詹天文昨日到馬鞍山出席活動，期間與粉絲大玩遊戲。三人在台上分享跟自己寵物相處得趣事。Arvin自爆愛貓是雄性，但一直當是雌性養，加上自己愛粉紅色，於是買給牠的東西都是粉紅色。
談到月底舉行演唱會，他自言未夠歌，所以會很快推出新歌，「當然出多一隻都係唔夠，但本身今次演出內容除咗有我嘅歌，仲有一啲經典歌、或者由細到大聽嘅歌拼埋一齊。」
喺公司見過曾比特
他稱稍後會跟樂隊一齊彩排，心情興奮，感覺回到十年前夾band的日子。由於在演出會上將要唱廿多首歌曲，現時他也特別拖練聲帶。未到25歲的他更搞笑表示要開始學養生，現時隨身帶住暖水壺，又嘗試吃慢些。
談到曾比特加入英皇，Arvin成為他的「師兄」，他說：「曾比特係我嘅前輩，但係以入公司黎計，我的確係早佢一年，所以我只好用呢個師兄銜頭，哈哈！同姓3分親，又好有緣我哋同team，更加係7分親，希望可以喺佢身上面頭先咁就可以親上加親。」他稱過去在公司活動見過面，亦曾在公司見過他。
趁媽咪行得一齊去旅行
Arvin在活動上提到12月將會同媽咪一齊去旅行，並計劃去日本。談到他從未跟家人外遊，為何萌生這個念頭，他說：「因為媽咪有啲事，所以希望佢喺行得走得嘅時候，同佢去下旅行。」他稱以前會埋怨媽媽沒帶他去旅行，但明白過去的日子是她努力搏殺搵錢供養他，所以趁現在自己有能力，決定請媽咪去日本。
他明白跟長輩去旅行一定會爆衝突，笑謂到時也會好好享受這些不愉快時光，而自己為了減少不必要的爭拗，特別為媽咪揀去日本，更事前問清楚她想去日本哪些地方。
他說：「一來自己最近去完，二來我媽咪識日文，因為佢喺生我之前，喺日本住過幾年。佢以前去東京做嘢，都想帶佢去故地重遊，睇下變成點，而我最想聽吓佢講自己嘅故仔，因為佢唔係成日講，今次去到東京相信佢會講多啲。」