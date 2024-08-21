曾傲棐憑歌寄意 自爆將暗戀對象放密友圈

今年樂壇男新人曾傲棐（Arvin）繼三個月前推出重funky味重的R&B出道作品《FM520》後，第二首主打歌《密友圈之謎》昨日（21日）上架，同樣走R&B曲風，不過題材更為貼地，而且更由他自己第一身角度出發。
《密友圈之謎》靈感來自社交平台Instagram限時動態那個「密友圈」，Arvin借此訴說自己的暗戀小故事，「今次題材自己有份參與，借咗Oscar支筆去幫我表達我想講嘅嘢。」
Arvin自言自己比較內向，最初填詞人Oscar問他希望歌曲以甚麼角度出發時，他也不知從何說起，Oscar提議錄音，先感受一下他的聲線、語氣等，「我覺得好多嘢就咁講出嚟好似好尷尬，或者大家未必認識得好深嘅時候，點樣去介紹到自己比對方知呢？我覺得喺個密友圈度淨係加咗對方喺入面，可能post一啲story，呢啲 post係得對方睇到。Oscar覺得呢樣嘢好得意，就捉住咗呢樣嘢就做咗今次《密友圈之謎》呢隻歌嘅主題。」
他續說：「呢隻歌第一次聽我就覺得好似一個男仔明明平時剛陽味好重，但突然之間暗戀咗一個人，跟住成日囉囉攣咁拎住部電話喺張床度捵嚟捵去傻笑，係一個咁樣嘅景象，應該唔少人都會有共鳴。」
歌曲監製舒文，亦是二人「首次」合作，Arvin謂其實兩年前二人見過面，更唱過歌給對方聽，不過並非合作。兩年後「重遇」，Arvin直言感覺特別，又表示舒文並非「大家講到佢咁可怕」，「佢係一個對好多音色、對歌嘅emotion好有sense，好有自己嘅睇法嘅人。每次我錄到好迷嘅時候，佢成日都講嗰幾隻字：『最緊要好玩。』呢樣係我最大得着。我每次錄佢就會喺出面跳跳紮咁樣，我就會好放心。」