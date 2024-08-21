曾傲棐憑歌寄意 自爆將暗戀對象放密友圈

今年樂壇男新人曾傲棐（Arvin）繼三個月前推出重funky味重的R&B出道作品《FM520》後，第二首主打歌《密友圈之謎》昨日（21日）上架，同樣走R&B曲風，不過題材更為貼地，而且更由他自己第一身角度出發。

《密友圈之謎》靈感來自社交平台Instagram限時動態那個「密友圈」，Arvin借此訴說自己的暗戀小故事，「今次題材自己有份參與，借咗Oscar支筆去幫我表達我想講嘅嘢。」

Arvin自言自己比較內向，最初填詞人Oscar問他希望歌曲以甚麼角度出發時，他也不知從何說起，Oscar提議錄音，先感受一下他的聲線、語氣等，「我覺得好多嘢就咁講出嚟好似好尷尬，或者大家未必認識得好深嘅時候，點樣去介紹到自己比對方知呢？我覺得喺個密友圈度淨係加咗對方喺入面，可能post一啲story，呢啲 post係得對方睇到。Oscar覺得呢樣嘢好得意，就捉住咗呢樣嘢就做咗今次《密友圈之謎》呢隻歌嘅主題。」