曾傲棐新歌錄足七個月 MV邀女神Sona擔任女主角

曾傲棐（Arvin）今年第三首派台作品《頭號粉絲》MV日前（14日）上架，Arvin今年的兩首派台作品《FM 520》及《密友圈之謎》刻劃Arvin愛情上靦腆害羞一面，來到《頭號粉絲》雖赤裸地表達自己內心世界，但繼續愛得低調。

Arvin透露原來在收到這份歌詞前一年，自己已試填過一次，更巧合地題材亦跟今次一模一樣，「收到林若寧先生份詞就覺得，『嘩！』我哋好似冇點溝通，但佢已經寫中咗我好想表達嘅嘢，而且係用一個高好多班嘅手法去寫咗我心入面諗嘅嘢。所以我覺得呢份詞雖然我冇involve太多，但係反而好似大家一click就中。」他又自爆這首歌是今年推出的三首作品中最先錄音的一首，而且亦是花最多時間錄的一首，「由今年三月尾錄到十月。我覺得呢首歌係一路印證住自己唱歌上或者對呢份歌詞理解上嘅變化，我同監製廖志華聽番一開始錄嘅Take到近啲嘅Take，真係變咗好多。原來一步一步都行咗好多路，亦令我覺得有時啲嘢唔使咁心急，望住目標係ok，但唔使迫自己要即刻做到，只要每一日進步少少就可以。」