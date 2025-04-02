曾傲棐新歌首與偶像恭碩良合作 成就解鎖笑到黐咗線

曾傲棐(Arvin)本年度首支派台作品《時間的碎片》已於3月底上架，找來全新音樂班底合作，歌曲由徐繼宗作曲、小克填詞，Arvin今次成就解鎖，邀得偶像恭碩良（Jun）和蘇道哲合作編曲，並力邀Jun擔任歌曲監製。談到跟Jun初見面情景，Arvin十分難忘，「我諗好多人認識阿Jun嘅第一隻作品就係《你着幾號鞋》，我同Jun喺Studio第一次見面，佢同我講嘅第一句嘢，唔知有心定無意，好好笑，因為我哋入去室內要除鞋換拖鞋，打開門佢就叫我：『喂！Arvin，你着幾號鞋㗎 ？』我已經笑到黐咗線，哈哈，呢個就係我哋之間嘅第一個conversation。」

探索因果循環 經歷去年的新人年後，新歌Arvin以成長為題，是他腦中發酵已久的想法，「係中五、六時嘅idea，成日都聽人講『早知乜乜乜啦』、『如果可以重新嚟過我一定會點點點』，但我覺得就算俾你重新嚟過，以你當時嘅思想、經驗，其實已經係做咗最好嘅選擇。與其不停咁返過去，不如放眼未來。有啲控制唔到嘅嘢就由佢啦，盡人事聽天命就係咁解，所以我將呢個idea講咗俾小克聽，佢就幫我寫咗呢份詞。」

從Eason黃貫中認識Jun Arvin今次成就解鎖，邀得偶像恭碩良合作。他直言對Jun的第一印象並非因為打鼓，而是從幕後製作開始，「細個鍾意Eason、黃貫中(Paul)，好多好鍾意嘅作品，好多時都會見到Jun嘅名，呢個就係我對佢嘅第一個印象，之後先係打鼓。我記得係2010年Eason Duo嗰個演唱會隻碟，佢打得好有感染力，見到佢打鼓enjoy個表情、個律動，令到我更加投入去聽隻歌。」Arvin認為Jun的作品很有溫度、感染力，很希望做出感染人的作品，於是膽粗粗邀請Jun合作。