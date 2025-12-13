曾傲棐與Sinnie@晚安莉莉玩轉年度金曲 網民嗌超sweet：我係清白

曾傲棐(Arvin)去年展開「年度歌曲精選Medley」企劃，跟女團Lolly Talk成員Sinnie合唱年度Medley的影片，一度殺入Youtube熱門音樂影片二十大。今年Arvin再下一城，找來Sinnie擔主音的樂隊「晚安莉莉」一齊玩，將一次過2025年的年度歌曲大晒冷。晚安莉莉人氣強勁，殺入「叱咤2025我最喜愛組合」五強之一，影片上架未夠24小時，已經極速衝上YouTube香港區熱門影片榜二十大，兩日內更一度升至第九位。



力推《第三人稱》 原來Arvin早於今年八月的「JFFTLIVE音樂擂台現場版」與晚安莉莉結緣，「演唱會搵咗佢哋，然後上年又搵咗Sinnie（晚安莉莉主音），佢哋（晚安莉莉）又作為今年新人單位，成件事就好自然咁樣走埋咗一齊。」佢就超級興奮：「唔理大家覺得夾唔夾硬，啲歌編排夾唔夾，或者出嚟效果好唔好聽，我哋就玩得好爽！好少有呢種一齊Produce件作品出嚟嘅感覺。」一年下來有不少歌曲推出，Arvin揀歌準則直接又霸氣，「每年都係一樣：我哋中意。」問到眾多歌曲中他最喜歡哪一首？他笑着說：「《第三人稱》，唔係唔推自己歌下話！」

劇透展開自肥計劃 問到是否想將這個Medley變成年度指定動作，Arvin話：「希望有呢個能力啦！每年都有好多好歌，有啲係Greatest Hit，有啲係遺珠。做呢個Project除咗想大家回顧一年嘅作品，都想自己聽返啲聽漏咗嘅好歌。」不少網民言指Arvin跟Sinnie合作很有火花，畫面好Sweet，Arvin搞笑回應：「我係清白的。」唔知fans收唔收貨呢？此外，Arvin又透露正在籌備拍攝更多音樂向的影片，目的是自肥一番，「俾自己過多啲歌癮，但講到年度歌曲咁就梗係keep返一年做一次就夠晒數，哈哈。」