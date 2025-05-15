曾傲棐食物中毒獲粉絲「摩擦式關懷」出道一週年見面會變「紙巾捐贈會」

橫掃本年度樂壇三大新人獎項，包括「叱咤樂壇新力軍男歌手金獎」、「新城勁爆男新人金獎」及「Chill Club年度新人男歌手銀獎」的曾傲棐（Arvin）日前迎來出道一周年，一班fans為偶像精心籌備見面會，現場近二百fans將場地擠得水洩不通，氣氛熱爆。期間，Arvin自爆幾日前食物中毒，搞到又屙又嘔，fans們得知後即紛紛送上紙巾作應援物，認真貼心。

曾傲棐食物中毒獲粉絲「摩擦式關懷」 見面會上，Arvin先唱出出道作品《FM520》，隨後又帶來《密友圈之謎》、頭號粉絲、《時間的碎片》及《時間的碎片》（demo version）- 《1990》。除了唱歌，Arvin又於台上分享自己於見面會前幾日食物中毒，然後fans們十分貼心地送上多包紙巾，Arvin表示：「知道大家都對我嘅病情感到擔憂，無奈屙嘔肚痛呢啲就在所難免，但都知道粉絲希望我粉嫩嘅肌膚盡量減少受到傷害。但紙巾摩擦力都唔細，搞到我想裝返塊日本嗰啲免冶廁所板。」

在分享環節上，Arvin坦言出道一年來最感動的莫過於剛剛聽到粉絲大合唱自己的作品，「我諗係我入行咁耐第一次聽到有人大合唱我嘅歌，原來感覺都真係好奇妙。自己其實冇乜自信，成日覺得冇乜人有聽過我嘅歌，所以聽到有人識背晒啲歌詞咁樣合唱嘅時候，都真係好感動。」他又感恩一路以來接收到不同的愛，「無論係公司同事俾我嘅愛、各個音樂單位，抑或係fans俾我嘅愛。呢一切一切令到我可以好勇敢咁做自己想做嘅事。」