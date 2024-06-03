曾國祥擔任Eye Catcher Global大使 與觀眾分享影人看法

曾國祥近期兩部電影作品，包括《少年的你》(2019)、《七月與安生》(2016)等，在各大海內外電影頒獎禮均取得相當奪目的成績，最近更有為 Netflix 網絡平台的荷李活科幻電視劇《三體》執導首兩集。「奪目影像」及文藝復興基金會今日公布，導演曾國祥應邀出任第二屆 「Eye Catcher Global」(ECG)大使，向海內外致力宣揚將於6月19至23日舉行的盛事。 一直支持獨立創作的曾國祥，在電影路上不斷嘗試，現在已經走出香港，放眼世界，但亦同時不忘初心，繼續支持本地小本創作，曾國祥表示：「相信每個進入電影行業的人，都有自己不同的原因和路徑。雖然不知道大家是想進入電影工業，抑或只想嘗試影像創作，但能有這份慾望和勇氣，自己想說的故事呈現，怎麼說也是一件幸福的事。每個人都有說故事的權利，不管是自己的、身邊人們的、或是這座城市的，只要我們活著就一定有不少動人的故事可以書寫，可以把它影像化。」

產業論壇 2主持工作，將由《明日戰記》的監製廖婉虹負責主持。

曾國祥稱，一直覺得要成為出色故事創作者，除了要多吸收世界各地不同年代的好作品外，最重要還是好好生活，去感受人生不同的可能性，他說：「雖然『電影源於生活』這句話聽上去很老套，但好作品往往就是那些能從我們的生活裡提煉出共通感受和滋味的故事。拍攝技巧和技術總能隨著經驗增進，但說故事的靈感和泉源只能從生活裡面去尋找。希望大家都能好好體驗生活、感受生活、享受生活。」 今屆ECG為電影創作人特設兩大競賽，以獲得資金及產業支持，「國際提案大會」側重創作、製作及發行的整體計劃，而「產業放映－亞洲之光新導演競賽單元」則以初剪放映為主。於6月19至23日期間，以下評審將於Soho House進行密集的評審工作，挑選出最具潛力的影像項目進行獎勵，並於 6月23日頒獎禮當中，宣佈各競賽項目的得獎者。